Vụ “bảo kê” chợ Long Biên: Truy tố Hưng “kính” và 4 đồng phạm

Ngày 28/5, VKSND TP Hà Nội ra Cáo trạng số 150/CT-VKS-P2 truy tố 5 bị can trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại chợ Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội).

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã tiến hành bắt tạm giam, khám nhà Hưng "kính" và đồng bọn liên quan đến vụ "Cưỡng đoạt tài sản" xảy ra tại chợ Long Biên và có dấu hiệu đe dọa tính mạng của hai nữ phóng viên.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội - Nguyễn Văn Viện thông tin về việc bắt tạm giam Hưng "kính" cùng đồng bọn. (Ảnh: Trọng Phú)

5 bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, sinh năm 1963, trú tại phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Tổ trưởng Tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên) cùng 4 nhân viên Tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên là: Nguyễn Hữu Tiến (sinh năm 1970, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Lê Thanh Hải (sinh năm 1963, trú tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Long (sinh năm 1962, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Dương Quốc Vương (sinh năm 1968, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Các bị can này bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về cùng tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170, khoản 1 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, nhóm của Hưng "kính" có dấu hiệu chèn ép các tiểu thương trong khu vực chợ Long Biên, bắt phải nộp nhiều loại tiền khác nhau để được đưa xe vào chợ và yên ổn làm ăn. Ngoài ra, Hưng "kính" chỉ đạo đàn em kê theo bảng kê của Ban quản lý chợ Long Biên. Thay vào đó, nhóm này lập một bảng kê riêng và tiến hành "làm luật" đối với mỗi xe tải vào chợ.

Do không chấp nhận bị các đối tượng chèn ép, chị Nghiêm Thúy Nga (SN 1981) và chồng là anh Hoàng Anh Hà (SN 1972, cùng trú tại Phúc Xá, Ba Đình) không trả tiền "bảo kê" cho nhóm Hưng "kính". Nhóm này đã dùng các thủ đoạn gây khó khăn cho việc kinh doanh của chị Nga - anh Hà như kéo cá thối sát quầy kinh doanh, cho đàn em đỗ xe trước quầy hoặc cấm không cho nhân viên của chị Nga - anh Hà bốc xếp hàng hóa.

Chân dung Hưng "kính" - ông trùm bảo kê chợ Long Biên. (Ảnh: Tùng Lâm)

Ngày 10/8/2018, chị Nga - anh Hà gửi đơn đến Phòng Cảnh sát Hình sự CA TP Hà Nội, tố cáo việc làm bất hợp pháp của nhóm Hưng "kính". Sau đó, báo chí cũng vào cuộc và hai nữ nhà báo đã nhận được những tin nhắn nặc danh "dọa giết" khi tiến hành làm phóng sự liên quan đến vụ việc này.

Cụ thể, nhà báo Nguyễn Thị Liên (bút danh Liên Liên, công tác tại VTV) đã nhận được tin nhắn nặc danh đe dọa với nội dung: "Mày dừng lại đi, đừng cố tình quay bọn tao nữa cũng chẳng làm gì được đâu. Tao nói một lần duy nhất và nếu mày không nghe lời thì cả nhà mày sẽ phải chết vì mày".

Tương tự, nhà báo Thu Trang, Báo Phụ nữ TP HCM cũng nhận được tin nhắn đe dọa tính mạng. Sau đó, VTV và Báo Phụ nữ TP HCM đã có công văn gửi Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đề nghị vào cuộc điều tra. Hưng "kính" và nhóm đàn em bị công an bắt tạm giam, khám nhà trong ngày 1/4/2019./.