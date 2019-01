Khám xét nhà Hưng 'kính', ông trùm bảo kê chợ Long Biên

Liên quan vụ việc "bảo kê" ở chợ Long Biên, vào khoảng 19h30 ngày 4/1, lực lượng chức năng có mặt tại nhà của Nguyễn Kim Hưng (Hưng "kính") ở số 11 Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) để thực hiện lệnh khám xét. Một cán bộ công an có mặt tại buổi khám xét cho biết, Hưng "kính" đã bị bắt tạm giam để Công an TP Hà Nội điều tra. Trước đó, chiều 4/1, trả lời tại buổi họp báo Tổng kết năm 2018 của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Kim Hưng để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Theo ông Viện, Công an Hà Nội nhận được đơn của một số tiểu thương tố cáo Hưng "kính" lợi dụng vị trí là tổ trưởng tổ bốc xếp để o ép, bắt các tiểu thương không sử dụng dịch vụ bốc xếp cũng phải nộp tiền 200-300 nghìn đồng mỗi tối. Cơ quan CSĐT khám xét khẩn cấp phòng làm việc của phó ban quản lý chợ Long Biên, thu giữ nhiều tài liệu, hóa đơn liên quan đến hoạt động bảo kê tại chợ này. Sau khi giám định âm thanh trong clip mà nhân chứng cung cấp, trước mắt cơ quan công an chứng minh được nhóm này đã cưỡng đoạt hơn 17 triệu đồng. Công tác khám xét diễn ra rất cẩn trọng./.

Liên quan vụ việc "bảo kê" ở chợ Long Biên, vào khoảng 19h30 ngày 4/1, lực lượng chức năng có mặt tại nhà của Nguyễn Kim Hưng (Hưng "kính") ở số 11 Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) để thực hiện lệnh khám xét. Một cán bộ công an có mặt tại buổi khám xét cho biết, Hưng "kính" đã bị bắt tạm giam để Công an TP Hà Nội điều tra. Trước đó, chiều 4/1, trả lời tại buổi họp báo Tổng kết năm 2018 của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Kim Hưng để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" Theo ông Viện, Công an Hà Nội nhận được đơn của một số tiểu thương tố cáo Hưng "kính" lợi dụng vị trí là tổ trưởng tổ bốc xếp để o ép, bắt các tiểu thương không sử dụng dịch vụ bốc xếp cũng phải nộp tiền 200-300 nghìn đồng mỗi tối. Cơ quan CSĐT khám xét khẩn cấp phòng làm việc của phó ban quản lý chợ Long Biên, thu giữ nhiều tài liệu, hóa đơn liên quan đến hoạt động bảo kê tại chợ này. Sau khi giám định âm thanh trong clip mà nhân chứng cung cấp, trước mắt cơ quan công an chứng minh được nhóm này đã cưỡng đoạt hơn 17 triệu đồng. Công tác khám xét diễn ra rất cẩn trọng./.