Vụ con dâu “khai tử” bố mẹ chồng: Hoãn phiên tòa vì bị đơn cáo ốm

Ngày 23/7, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án dân sự về việc tranh chấp đòi nhà và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xảy ra tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ.

Theo đó, bị đơn là bà Vũ Thị Viễn (64 tuổi) - là con dâu ông Đỗ Văn Hợp (88 tuổi) và bà Nguyễn Thị An (88 tuổi). Nguyên nhân vụ kiện xuất phát từ việc năm 2005, chồng bà Viễn là ông Đỗ Mạnh Tiến qua đời. Sau đó, bà Viễn đã đến Phòng Công chứng số 3, TP Hà Nội thực hiện thủ tục kê khai di sản thừa kế. Người thừa kế chỉ có bà Viễn và 2 con gái. Đối với ông Hợp và bà An (bố mẹ chồng), người con dâu này khai "đã chết". Trong khi ông Hợp và bà An vẫn đang sống.

Ông Hợp và bà An có mặt tại phiên tòa sáng 23/7.

Tiếp đó, bà Viễn đem bán toàn bộ 180m2 đất thừa kế cho chị T.H (ở quận Ba Đình). Đến năm 2015, ông Hợp bà An "té ngửa" khi phát hiện bị con dâu "khai tử" nên đã có đơn kêu cứu gửi nhiều nơi. Năm 2017, chị T.H phát hiện ra sự việc gian dối khi bà Viễn "khai tử" bố mẹ chồng nên khởi kiện vụ án tranh chấp đòi nhà cho ở nhờ và yêu cầu hủy sổ đỏ trong giao dịch với bà Viễn ra TAND Hà Nội.

Tại phiên tòa diễn ra sáng 23/7, bà Viễn cáo ốm không có mặt. HĐXX cho biết chiều 22/7, người phụ nữ này gửi đơn thư qua đường chuyển phát nhanh. Trong đó, bà Viễn trình bày do sức khỏe yếu, bị đau đầu và chóng mặt do hội chứng tiền đình nên xin vắng mặt. Cùng nêu lý do bị ốm đột xuất, nguyên đơn là vợ chồng chị T.H. (ở quận Ba Đình) cũng không xuất hiện tại tòa.

Theo quan sát của PV, phòng xử án chỉ có cụ Đỗ Văn Hợp và vợ là Nguyễn Thị An (cùng 88 tuổi) và một số người thân của 2 cụ đến dự khán. Trong vụ án này, vợ chồng cụ Hợp là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Cụ ông đã ủy quyền cho con gái tên Đỗ Thị Huyền tham gia tố tụng.

“Bố mẹ tôi hàng trăm lần đi kêu cứu khắp các cơ quan, đơn vị chức năng ở Hà Nội. Họ phải ra đây để nhìn thấy bố mẹ tôi còn sống khỏe mạnh, không phải đã chết như lời chị dâu tôi khai tử”, bà Huyền nêu ý kiến.

Tại tòa, đại diện VKSND Hà Nội nhận thấy nguyên đơn và bị đơn đều có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do sức khỏe. Căn cứ các quy định của pháp luật, kiểm sát viên đề nghị HĐXX xác minh nguyên đơn và bị đơn ốm ở mức độ nào.

Sau gần nửa giờ thảo luận, chủ tọa Ngô Thị Thu Thiện cho biết HĐXX chưa xác minh được tình trạng sức khỏe của nguyên đơn và bị đơn. "Tòa chưa có căn cứ khẳng định nguyên đơn ốm thật hay không. Còn bị đơn xuất trình giấy tờ liên quan việc đi viện, chúng tôi cũng cần xác minh thêm vì vụ án rất phức tạp", chủ tọa thông báo.

Ngoài ra, HĐXX cũng chưa nhận được phản hồi từ phía UBND phường Nhật Tân giải thích lý do vì sao đại diện cơ quan này không đến dự tòa. Vì thế, để có thêm thời gian xác minh các vấn đề trên, tòa quyết định hoãn làm việc./.