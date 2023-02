1 người tử vong, hơn 80 người ngộ độc sau khi ăn chè phát miễn phí

VOV.VN - Chiều 8/2, thông tin từ Sở Y tế An Giang cho biết, trong số 84 người bị ngộ độc sau khi ăn chè đậu trắng phát miễn phí ngày 4/2, bà Nguyễn Thị H, 63 tuổi, ngụ xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã tử vong tại BVĐK Trung tâm An Giang do suy đa cơ quan sau 3 ngày điều trị.