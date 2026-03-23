100 bệnh nhân nghèo ở Điện Biên sẽ được phẫu thuật mắt miễn phí

Từ ngày 23 - 27/3, chương trình “Hành trình ánh sáng” khám và phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí sẽ được triển khai tại tỉnh Điện Biên. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ hợp tác y tế giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chương trình do Đoàn y tế tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) phối hợp với ngành Y tế tỉnh Điện Biên thực hiện, với sự tham gia của 10 cán bộ, y bác sĩ, trong đó có nhiều chuyên gia nhãn khoa trình độ cao đến từ Bệnh viện số II trực thuộc Đại học Y khoa Côn Minh.

Theo kế hoạch, khoảng 100 bệnh nhân đục thủy tinh thể trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa sẽ được khám sàng lọc, phẫu thuật và theo dõi hậu phẫu hoàn toàn miễn phí. Trước khi phẫu thuật, công tác sàng lọc, chuẩn bị và vô trùng dụng cụ được thực hiện chặt chẽ; sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, kiểm tra để đảm bảo hiệu quả điều trị.

Tổng kinh phí triển khai chương trình dự kiến hơn 900 triệu đồng, do phía tỉnh Vân Nam hỗ trợ, bao gồm vật tư tiêu hao, thuốc, chi phí hỗ trợ đi lại cho bệnh nhân và các khoản phục vụ tổ chức. Ngoài ra, đoàn y tế còn mang theo nhiều trang thiết bị chuyên dụng phục vụ phẫu thuật, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn trong quá trình điều trị.

Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ y tế đơn thuần, “Hành trình ánh sáng” còn là hoạt động nhân đạo thiết thực, giúp người bệnh nghèo có cơ hội phục hồi thị lực, cải thiện chất lượng cuộc sống, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, cũng như góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế địa phương.

Ngoài ra, Chương trình cũng là minh chứng sinh động cho hiệu quả của hợp tác y tế giữa tỉnh Điện Biên và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), qua đó góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường kết nối nhân dân và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa 2 nước Việt Nam, Trung Quốc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

