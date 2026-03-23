Va chạm xe khách trên Quốc lộ 1 khiến 2 người đi xe máy tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 22/3, trên Quốc lộ 1 đoạn Km1668+400 qua xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe khách giường nằm biển kiểm soát 69B-007.79 lưu thông theo hướng Lâm Đồng – Đồng Nai. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 86B2-458.88. Trên xe máy có một người đàn ông và một người phụ nữ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: B.H

Cú va chạm mạnh khiến xe máy nằm dưới gầm phía trước xe khách. Hai nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.