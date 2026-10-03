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12.000 con gà chết sau sự cố chập điện ở Nghệ An

Thứ Bảy, 19:41, 03/10/2026
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VOV.VN - Sự cố chập điện xảy ra tại một trang trại ở xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An khiến khoảng 12.000 con gà bị chết. Thiệt hại bước đầu được gia đình ước tính gần 1 tỷ đồng.

Ngày 3/10, lãnh đạo xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An xác nhận, sự việc gà chết xảy ra tại trang trại của gia đình anh Đặng Quốc Soái, ở xóm 9.

12.000 con ga chet sau su co chap dien o nghe an hinh anh 1
12.000 con gà trọng lượng khoảng 1,7 - 2kg bị chết sau sự cố chập điện ở Nghệ An

Thời điểm xảy ra sự cố, trang trại đang nuôi hơn 25.000 con gà, mỗi con có trọng lượng khoảng 1,7 - 2kg. Khoảng 12.000 con trong số này bị chết; trong khi chỉ còn hơn một tháng nữa đàn gà sẽ đến thời điểm xuất bán.

Theo lanh đạo xã Văn Kiều, khoảng 1h ngày 3/10, chủ trang trại kiểm tra và chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, đến rạng sáng cùng ngày, điện bị chập khiến hệ thống thông gió trong chuồng ngừng hoạt động, đàn gà sau đó chết ngạt.

Thiệt hại bước đầu của gia đình được ước tính hơn 1 tỷ đồng. Toàn bộ số gà chết phải được thu gom, vận chuyển, chôn lấp theo quy định.

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Người dân tham gia tu gom, chôn lấp số gà bị chết. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Văn Kiều cùng các tổ chức đoàn thể và người dân địa phương đã hỗ trợ gia đình thu gom, chôn lấp số gà chết, vệ sinh chuồng trại, hạn chế ô nhiễm môi trường và nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Bá Thăng/VOV.VN
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