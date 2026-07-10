English
/ TIN 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mất điện đột ngột, gần 20.000 con gà chuẩn bị xuất bán chết hàng loạt ở Bắc Ninh

Thứ Sáu, 21:57, 10/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Gần 20.000 con gà thịt tại một trang trại ở phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh chết hàng loạt sau sự cố mất điện khiến hệ thống thông gió ngừng hoạt động, gây thiệt hại kinh tế ước tính lên tới hàng tỷ đồng cho hộ chăn nuôi.

Ngày 10/7, tại trang trại chăn nuôi gà của gia đình bà Hoàng Thị Gái (tổ dân phố Cầu Từ, phường Phượng Sơn) xảy ra sự cố khiến khoảng 20.000 con gà chết hàng loạt, gây thiệt hại kinh tế rất lớn.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân được xác định là do mất điện đột ngột khiến hệ thống thông gió trong chuồng trại ngừng hoạt động. Không được cấp khí và làm mát kịp thời, đàn gà bị ngạt dẫn đến chết hàng loạt.

mat dien dot ngot, gan 20.000 con ga chuan bi xuat ban chet hang loat o bac ninh hinh anh 1
Đàn gà chết hàng loạt do ngạt khí

Thời điểm xảy ra sự cố, đàn gà đang ở giai đoạn 40 - 45 ngày tuổi, trọng lượng bình quân từ 3,5 - 4kg/con và chuẩn bị xuất bán. Với giá gà thịt trên thị trường hiện dao động từ 43.000 - 45.000 đồng/kg, ước tính thiệt hại của hộ chăn nuôi lên tới hàng tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo phường Phượng Sơn đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với gia đình kiểm tra, xử lý sự cố.

Hiện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phượng Sơn đang phối hợp với hộ chăn nuôi cùng các cơ quan liên quan tổ chức tiêu hủy toàn bộ số gà chết theo đúng quy định nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh.

Theo lãnh đạo phường Phượng Sơn, chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát, xác minh nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự cố, đồng thời hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp khử trùng, xử lý môi trường khu vực chuồng trại để hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh và ảnh hưởng đến các cơ sở chăn nuôi lân cận.

nha-do-sap-bac-giang-8.jpg

Hiện trường 2 căn nhà đổ sập ở Bắc Ninh

VOV.VN - UBND phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động thi công để kiểm tra, xác định nguyên nhân liên quan đến vụ hai căn nhà liền kề bất ngờ đổ sập trên đường Lê Lợi.

Văn Giang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cận cảnh tuyến đường hơn 460 tỷ đồng ở Bắc Ninh chuẩn bị về đích ra sao?
Cận cảnh tuyến đường hơn 460 tỷ đồng ở Bắc Ninh chuẩn bị về đích ra sao?

VOV.VN - Dự án đường giao thông từ ĐT277 đến Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ (Bắc Ninh) đã hoàn thành hơn 95% khối lượng, hiện đang tăng tốc thi công để hoàn thành trong tháng 8.

Cận cảnh tuyến đường hơn 460 tỷ đồng ở Bắc Ninh chuẩn bị về đích ra sao?

Cận cảnh tuyến đường hơn 460 tỷ đồng ở Bắc Ninh chuẩn bị về đích ra sao?

VOV.VN - Dự án đường giao thông từ ĐT277 đến Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ (Bắc Ninh) đã hoàn thành hơn 95% khối lượng, hiện đang tăng tốc thi công để hoàn thành trong tháng 8.

Bắc Ninh phê duyệt quy hoạch KĐT Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 rộng hơn 560ha
Bắc Ninh phê duyệt quy hoạch KĐT Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 rộng hơn 560ha

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các dự án đầu tư xây dựng, khai thác hiệu quả quỹ đất và phát triển không gian đô thị.

Bắc Ninh phê duyệt quy hoạch KĐT Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 rộng hơn 560ha

Bắc Ninh phê duyệt quy hoạch KĐT Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 rộng hơn 560ha

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các dự án đầu tư xây dựng, khai thác hiệu quả quỹ đất và phát triển không gian đô thị.

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050
Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1242/QĐ-TTg ngày 8/7/2026 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1242/QĐ-TTg ngày 8/7/2026 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số
Phó Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Ngày 9/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Phó Thủ tướng yêu cầu Bắc Ninh tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Ngày 9/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới.

Bắc Ninh đặt mục tiêu về đích sớm Đề án thành phố trực thuộc Trung ương
Bắc Ninh đặt mục tiêu về đích sớm Đề án thành phố trực thuộc Trung ương

VOV.VN - GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Bắc Ninh ước tăng 10,56%, xếp thứ 6 cả nước. Đây là nền tảng để tỉnh đẩy nhanh lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và triển khai các động lực phát triển mới.

Bắc Ninh đặt mục tiêu về đích sớm Đề án thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh đặt mục tiêu về đích sớm Đề án thành phố trực thuộc Trung ương

VOV.VN - GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Bắc Ninh ước tăng 10,56%, xếp thứ 6 cả nước. Đây là nền tảng để tỉnh đẩy nhanh lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và triển khai các động lực phát triển mới.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục