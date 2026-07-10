Mất điện đột ngột, gần 20.000 con gà chuẩn bị xuất bán chết hàng loạt ở Bắc Ninh

Ngày 10/7, tại trang trại chăn nuôi gà của gia đình bà Hoàng Thị Gái (tổ dân phố Cầu Từ, phường Phượng Sơn) xảy ra sự cố khiến khoảng 20.000 con gà chết hàng loạt, gây thiệt hại kinh tế rất lớn.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân được xác định là do mất điện đột ngột khiến hệ thống thông gió trong chuồng trại ngừng hoạt động. Không được cấp khí và làm mát kịp thời, đàn gà bị ngạt dẫn đến chết hàng loạt.

Đàn gà chết hàng loạt do ngạt khí

Thời điểm xảy ra sự cố, đàn gà đang ở giai đoạn 40 - 45 ngày tuổi, trọng lượng bình quân từ 3,5 - 4kg/con và chuẩn bị xuất bán. Với giá gà thịt trên thị trường hiện dao động từ 43.000 - 45.000 đồng/kg, ước tính thiệt hại của hộ chăn nuôi lên tới hàng tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo phường Phượng Sơn đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với gia đình kiểm tra, xử lý sự cố.

Hiện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phượng Sơn đang phối hợp với hộ chăn nuôi cùng các cơ quan liên quan tổ chức tiêu hủy toàn bộ số gà chết theo đúng quy định nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh.

Theo lãnh đạo phường Phượng Sơn, chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát, xác minh nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự cố, đồng thời hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp khử trùng, xử lý môi trường khu vực chuồng trại để hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh và ảnh hưởng đến các cơ sở chăn nuôi lân cận.