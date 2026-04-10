148 học sinh tại TP.HCM nghi ngộ độc thực phẩm, phát hiện Salmonella

Sở Y tế TP.HCM thông tin, trong số 148 học sinh này, 102 trường hợp được theo dõi, điều trị ngoại trú, 46 trường hợp điều trị nội trú. Hiện tình trạng chung của các bệnh nhân ổn định, chưa ghi nhận ca diễn tiến nặng.

Trẻ đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Ảnh:BV cung cấp)

Các học sinh được tiếp nhận, điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn, gồm Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh và Trạm Y tế phường Bình Quới.

Theo báo cáo nhanh từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy dấu hiệu liên quan đến vi khuẩn Salmonella. Cụ thể, trong 10 mẫu phân được lấy, có 7 mẫu dương tính với loại vi khuẩn này.

Hiện các đơn vị chuyên môn đang tiếp tục phối hợp lấy thêm mẫu, đồng thời tiến hành định type vi khuẩn để xác định chính xác tác nhân gây bệnh và nguồn lây.

Tổng cộng có 148 trẻ có các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm (Ảnh:BV Nhân dân Gia Định)

Sở Y tế TP.HCM cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra dịch tễ, làm rõ các yếu tố liên quan, đồng thời theo dõi sát tình hình sức khỏe của học sinh nhằm kịp thời xử lý nếu có diễn biến bất thường.