148 học sinh tại TP.HCM nghi ngộ độc thực phẩm, phát hiện Salmonella

Thứ Sáu, 14:25, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, Sở Y tế TP.HCM cho biết đến sáng 10/4, đã ghi nhận 148 trường hợp học sinh nghi ngộ độc thực phẩm, kết quả xét nghiệm ban đầu phát hiện vi khuẩn Salmonella trong nhiều mẫu bệnh phẩm.

Sở Y tế TP.HCM thông tin, trong số 148 học sinh này, 102 trường hợp được theo dõi, điều trị ngoại trú, 46 trường hợp điều trị nội trú. Hiện tình trạng chung của các bệnh nhân ổn định, chưa ghi nhận ca diễn tiến nặng.

Trẻ đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Ảnh:BV cung cấp)

Các học sinh được tiếp nhận, điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn, gồm Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh và Trạm Y tế phường Bình Quới.

Theo báo cáo nhanh từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy dấu hiệu liên quan đến vi khuẩn Salmonella. Cụ thể, trong 10 mẫu phân được lấy, có 7 mẫu dương tính với loại vi khuẩn này.

Hiện các đơn vị chuyên môn đang tiếp tục phối hợp lấy thêm mẫu, đồng thời tiến hành định type vi khuẩn để xác định chính xác tác nhân gây bệnh và nguồn lây.

Tổng cộng có 148 trẻ có các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm (Ảnh:BV Nhân dân Gia Định)

Sở Y tế TP.HCM cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra dịch tễ, làm rõ các yếu tố liên quan, đồng thời theo dõi sát tình hình sức khỏe của học sinh nhằm kịp thời xử lý nếu có diễn biến bất thường.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
Tag: Salmonella 148 học sinh ngộ độc trường Tiểu học Bình Quới Tây Sở Y tế TP.HCM học sinh ngộ độc thực phẩm
Vụ ngộ độc ở Lâm Đồng: Có vi khuẩn Salmonella.spp trong nem chua và thịt xá xíu
VOV.VN - Liên quan vụ ngộ độc nghi ăn bánh mì hàng chục người tại khu vực ven biển tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) trong những ngày qua, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu thu thập phát hiện vi khuẩn Salmonella.spp trong nem chua và thịt xá xíu.

VOV.VN - Liên quan vụ ngộ độc nghi ăn bánh mì hàng chục người tại khu vực ven biển tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) trong những ngày qua, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu thu thập phát hiện vi khuẩn Salmonella.spp trong nem chua và thịt xá xíu.

Phát hiện hơn 1.300 tấn thịt nhiễm Salmonella trước khi nhập vào Việt Nam
Phát hiện hơn 1.300 tấn thịt nhiễm Salmonella trước khi nhập vào Việt Nam

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết từ ngày 16/5 đến ngày 25/9, đã phát hiện 55 lô dương tính với Salmonella trong tổng số 6.679 lô hàng xét nghiệm Salmonella; tương đương 1.319 tấn thịt động vật.

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết từ ngày 16/5 đến ngày 25/9, đã phát hiện 55 lô dương tính với Salmonella trong tổng số 6.679 lô hàng xét nghiệm Salmonella; tương đương 1.319 tấn thịt động vật.

Dấu hiệu nhận biết khi nhiễm vi khuẩn Salmonella
Dấu hiệu nhận biết khi nhiễm vi khuẩn Salmonella

VOV.VN - Vi khuẩn Salmonella là một loại vi trùng có thể gây chứng bệnh ở đường tiêu hóa của người và động vật gọi là bệnh nhiễm Salmonella. 

VOV.VN - Vi khuẩn Salmonella là một loại vi trùng có thể gây chứng bệnh ở đường tiêu hóa của người và động vật gọi là bệnh nhiễm Salmonella. 

