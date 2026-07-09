15 địa phương thí điểm mô hình trường học quy mô lớn từ 1/7

Sắp xếp đầu mối quản lý để hình thành trường học quy mô lớn có nhiều phân hiệu

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Công văn số 4054/BGDĐT-GDPT về việc đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, Bộ cũng ban hành Kế hoạch số 1186/KH-BGDĐT hướng dẫn các địa phương triển khai việc sắp xếp mạng lưới và thực hiện thí điểm một số mô hình cơ sở giáo dục công lập.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/7/2026, Bộ GD&ĐT sẽ thí điểm sắp xếp đầu mối quản lý các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn để hình thành các mô hình trường học quy mô lớn có các phân hiệu, điểm trường và từng bước thiết lập mô hình quản trị trường học.

Theo Bộ GD-ĐT, việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối quản lý sẽ không ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh và chất lượng giáo dục.

Có 15 tỉnh, thành phố được lựa chọn tham gia thí điểm gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai.

Theo Bộ GD-ĐT, việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường nhưng vẫn giữ ổn định hoạt động tại các điểm trường, bảo đảm không ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh và chất lượng giáo dục.

Hai mô hình trường học được triển khai thí điểm

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, các địa phương sẽ thí điểm hai mô hình trường học.

Mô hình thứ nhất là trường một cấp học quy mô lớn (hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên) có các phân hiệu, điểm trường. Mỗi đơn vị gồm một trường chính và các phân hiệu, điểm trường; sử dụng chung một bộ máy quản lý với một hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng và bộ phận hành chính gồm kế toán, thủ quỹ, văn thư. Tùy quy mô lớp học, số lượng học sinh và khoảng cách địa lý, mỗi phân hiệu có thể bố trí một phó hiệu trưởng phụ trách trong tổng số biên chế được giao.

Mô hình thứ hai là trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn, được tổ chức tại một hoặc nhiều địa điểm khác nhau. Cấu trúc gồm một trường chính cùng các phân hiệu, điểm trường với nhiều cấp học; sử dụng chung bộ máy quản lý và bộ phận hành chính, đồng thời tổ chức các tổ chuyên môn phù hợp với từng cấp học và từng phân hiệu.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các mô hình thí điểm phải chuyển trọng tâm từ quản lý sang quản trị hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng số trong quản lý nhân sự, tài chính, tài sản và hồ sơ chuyên môn, bảo đảm hệ thống vận hành đồng bộ, minh bạch và thông suốt.

Phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập

Theo kế hoạch, việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục hướng tới mục tiêu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập hiện có, gắn với cơ cấu lại đội ngũ theo hướng giảm biên chế quản lý, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy.

Bộ yêu cầu giữ ổn định quy mô học sinh tại các điểm trường, phân hiệu; điều phối đội ngũ nhà giáo phù hợp để nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả đầu tư và chất lượng dạy học.

Lộ trình triển khai được chia thành nhiều giai đoạn. Từ 1/7/2026, các địa phương bắt đầu thí điểm sắp xếp đầu mối quản lý cơ sở giáo dục. Trước 30/8/2026, phải hoàn thành giai đoạn thí điểm, thiết lập mạng lưới trường lớp phù hợp với địa bàn và hoàn thiện bộ máy để vận hành ngay từ đầu năm học 2026-2027.

Đến 30/12/2026, Bộ GD-ĐT sẽ đánh giá toàn diện kết quả thí điểm, rút kinh nghiệm và hoàn thiện mô hình quản trị. Từ 30/3/2027, các địa phương tiếp tục triển khai sáp nhập, hợp nhất các cơ sở giáo dục theo thẩm quyền quản lý trên cơ sở kết quả thí điểm. Mục tiêu là hoàn thành toàn diện việc sắp xếp, tinh gọn các đầu mối quản lý trước ngày 30/4/2027, đồng thời ổn định công tác quản trị, tài chính và tài sản công.

Bộ GD-ĐT nhấn mạnh việc sắp xếp phải bảo đảm toàn hệ thống giáo dục vận hành đồng bộ, thông suốt, không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy học tại các điểm trường cũng như quyền học tập của học sinh.