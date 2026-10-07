17 trường đại học Việt Nam đạt chuẩn kiểm định quốc tế

Danh sách cho thấy các trường được đánh giá bởi nhiều tổ chức kiểm định đến từ Pháp, Đức, Anh, Nhật Bản và mạng lưới kiểm định chất lượng giáo dục đại học khu vực Đông Nam Á.

Đáng chú ý, một số cơ sở giáo dục đại học có kết quả đánh giá từ nhiều tổ chức kiểm định khác nhau. Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM có 3 kết quả đánh giá, trong đó 2 lần được Hội đồng Đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học cấp cao của Pháp (HCERES) đánh giá vào tháng 3/2017 và tháng 11/2023, một lần được Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) đánh giá vào tháng 9/2017. Giấy chứng nhận HCERES của đợt đánh giá tháng 11/2023 được cấp ngày 10/4/2024, có giá trị đến 10/4/2029.

Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cũng được HCERES đánh giá. Các đợt đánh giá gần nhất diễn ra vào tháng 11/2023, giấy chứng nhận được cấp ngày 10/4/2024 và có giá trị đến 10/4/2029.

17 cơ sở giáo dục đại học được Cục Quản lý chất lượng công bố có kết quả đánh giá, công nhận theo các tiêu chuẩn nước ngoài.

Trong 17 cơ sở giáo dục đại học được Cục Quản lý chất lượng công bố, có trường được một tổ chức kiểm định nước ngoài đánh giá, trong khi một số trường có kết quả từ 2-3 tổ chức.

Danh sách công khai thời điểm đánh giá, kết quả, ngày cấp và thời hạn của từng giấy chứng nhận, qua đó cung cấp thông tin về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam theo các tiêu chuẩn nước ngoài.