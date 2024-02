2 bé trai tử vong ở hồ Bàu Bàng, Quảng Bình

Công an xã lao xuống hồ cứu sống cháu bé bị đuối nước

VOV.VN - Một Công an viên ở xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi đang trên đường về nhà đã kịp thời nhảy xuống hồ nước cứu sống cháu bé đuối nước. Đó là anh Võ Toán, công an xã bán chuyên trách đang công tác tại Công an xã Nghĩa Dõng.