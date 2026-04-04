2 công nhân bị vùi lấp khi đang thi công đường nối quốc lộ với cao tốc tại Lào Cai

Hiện nay, các đơn vị đang khẩn trương khắc phục hậu quả, tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các công nhân gặp nạn.

Dự án thi công đường nối Quốc lộ 32(Ảnh: TL)

Theo thông tin ban đầu, nhóm công nhân của Công ty Đồng Tiến đang thi công hạng mục san gạt, gia cố bờ kè taluy dương tại khu vực Km9, đường nối QL32 với IC15 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai). Trong quá trình thi công, đất đá trên taluy bất ngờ sạt lở, đổ xuống khu vực làm việc khiến 2 công nhân không kịp thoát thân và bị vùi lấp. Sau khi sự việc xảy ra, nhà thầu cùng các công nhân có mặt tại công trường đã khẩn trương tổ chức cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Mù Cang Chải, song cả hai đã không qua khỏi. Danh tính ban đầu được xác định gồm anh L.T.Q (sinh năm 1994) và anh M.A.L (sinh năm 1986).

Ông Trần Trung, Phó Giám đốc Công ty Đồng Tiến cho biết đơn vị đang tập trung khắc phục hậu quả, tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo mai táng và ổn định cuộc sống. Nhà thầu cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cụ thể của vụ việc, đồng thời tăng cường các biện pháp kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn lao động trong quá trình thi công trong thời gian tới, nhất là khi mùa mưa lũ đang đến gần.

Ông Nông Văn Hiến, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai, đơn vị chủ đầu tư cho biết, tuyến đường có địa hình phức tạp, nhiều núi cao, khe suối, taluy dốc. Ngay sau khi sự cố xảy ra, đơn vị đã chỉ đạo nhà thầu phối hợp chặt chẽ với gia đình lo hậu sự chu đáo cho các nạn nhân và tích cực phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Chủ đầu tư cũng yêu cầu các nhà thầu rà soát toàn bộ quy trình thi công, tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo quy định trong hợp đồng và các văn bản chỉ đạo liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.