2 công nhân thương vong, đơn vị chủ quản “biến mất” bất thường

Ngày 3/4, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lâm Đồng về vụ việc có dấu hiệu Vi phạm quy định về an toàn lao động dẫn đến chết một công nhân và làm một công nhân khác bị thương nặng.

Trước đó, vào lúc 15h55 phút, ngày 7/6/2025, xảy ra vụ tai nạn lao động tại công trình thi công đường Hòn Lan thuộc xã Tân Hải, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận (cũ), nay là xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, ông Phạm Thành Hân (54 tuổi, ngụ Đồng Tháp) chết do điện giật và ông Lê Nhật Gia (42 tuổi, ngụ Gia Lai) bị thương nặng.

Cả 2 đều là công nhân của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ 39 (Công ty 39, số 139 Phan Huy Chú, KV1, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ, nay là phường Tân An, Cần Thơ).

Hiện trường 1 công nhân tử vong do điện giật. Ảnh: B.H

Để tiến hành điều tra vụ tai nạn lao động nêu trên, Sở Nội vụ đã mời làm việc với Công ty 39 đến lần thứ 3 nhưng Công ty đã không đến dự cuộc họp, cũng không có thông tin phản hồi.

Công ty 39 đã không thiện chí và hợp tác để điều tra vụ tai nạn lao động nêu trên nên ngày 1/10/2025, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã có công văn đề nghị Sở Nội vụ TP Cần Thơ phối hợp hỗ trợ và trực tiếp làm việc với Công ty 39 để yêu cầu cung cấp thông tin, hồ sơ về vụ tai nạn lao động nêu trên nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi, chế độ, lợi ích hợp pháp cho nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Ngày 8/12/2025, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có công văn lần 2 gửi Sở Nội vụ TP Cần Thơ và Sở Nội vụ TP Cần Thơ có văn bản trả lời cho biết là không tìm thấy Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ 39.

Ngoài ra, Đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh Lâm Đồng đã rất nhiều lần liên hệ với Công ty 39 để yêu cầu làm việc nhưng đều từ chối và không hợp tác.

Trước sự phức tạp và thái độ né tránh của doanh nghiệp, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã phải gửi công văn đề nghị Bộ Nội vụ vào cuộc hỗ trợ điều tra.