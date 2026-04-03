2 công nhân thương vong, đơn vị chủ quản “biến mất” bất thường

Thứ Sáu, 15:36, 03/04/2026
VOV.VN - Vụ tai nạn lao động làm 1 công nhân chết và 1 công nhân bị thương nhưng đơn vị chủ quản không hợp tác điều tra và “biến mất” bất thường.

Ngày 3/4, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Lâm Đồng về vụ việc có dấu hiệu Vi phạm quy định về an toàn lao động dẫn đến chết một công nhân và làm một công nhân khác bị thương nặng.

Trước đó, vào lúc 15h55 phút, ngày 7/6/2025, xảy ra vụ tai nạn lao động tại công trình thi công đường Hòn Lan thuộc xã Tân Hải, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận (cũ), nay là xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, ông Phạm Thành Hân (54 tuổi, ngụ Đồng Tháp) chết do điện giật và ông Lê Nhật Gia (42 tuổi, ngụ Gia Lai) bị thương nặng.

Cả 2 đều là công nhân của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ 39 (Công ty 39, số 139 Phan Huy Chú, KV1, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ, nay là phường Tân An, Cần Thơ).

Hiện trường 1 công nhân tử vong do điện giật. Ảnh: B.H

Để tiến hành điều tra vụ tai nạn lao động nêu trên, Sở Nội vụ đã mời làm việc với Công ty 39 đến lần thứ 3 nhưng Công ty đã không đến dự cuộc họp, cũng không có thông tin phản hồi.

Công ty 39 đã không thiện chí và hợp tác để điều tra vụ tai nạn lao động nêu trên nên ngày 1/10/2025, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã có công văn đề nghị Sở Nội vụ TP Cần Thơ phối hợp hỗ trợ và trực tiếp làm việc với Công ty 39 để yêu cầu cung cấp thông tin, hồ sơ về vụ tai nạn lao động nêu trên nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi, chế độ, lợi ích hợp pháp cho nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Ngày 8/12/2025, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có công văn lần 2 gửi Sở Nội vụ TP Cần Thơ và Sở Nội vụ TP Cần Thơ có văn bản trả lời cho biết là không tìm thấy Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ 39.

Ngoài ra, Đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh Lâm Đồng đã rất nhiều lần liên hệ với Công ty 39 để yêu cầu làm việc nhưng đều từ chối và không hợp tác.

Trước sự phức tạp và thái độ né tránh của doanh nghiệp, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã phải gửi công văn đề nghị Bộ Nội vụ vào cuộc hỗ trợ điều tra.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tin liên quan

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm, chúc mừng Lễ Phục sinh tại Giáo phận Phan Thiết
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm, chúc mừng Lễ Phục sinh tại Giáo phận Phan Thiết

VOV.VN - Ngày 2/4, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Phan Thiết (khu vực TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm, chúc mừng Lễ Phục sinh tại Giáo phận Phan Thiết

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm, chúc mừng Lễ Phục sinh tại Giáo phận Phan Thiết

VOV.VN - Ngày 2/4, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Phan Thiết (khu vực TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

Tài xế dừng, đỗ xe trên cao tốc không đặt cảnh báo bị xử phạt 13 triệu đồng
Tài xế dừng, đỗ xe trên cao tốc không đặt cảnh báo bị xử phạt 13 triệu đồng

VOV.VN - Lực lượng CSGT vừa phát hiện và xử phạt 13 triệu đồng đối với 1 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Tài xế dừng, đỗ xe trên cao tốc không đặt cảnh báo bị xử phạt 13 triệu đồng

Tài xế dừng, đỗ xe trên cao tốc không đặt cảnh báo bị xử phạt 13 triệu đồng

VOV.VN - Lực lượng CSGT vừa phát hiện và xử phạt 13 triệu đồng đối với 1 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Tạm giam đối tượng chiếm đoạt gần 550 triệu đồng bằng thủ đoạn đổi ngoại tệ
Tạm giam đối tượng chiếm đoạt gần 550 triệu đồng bằng thủ đoạn đổi ngoại tệ

VOV.VN - Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân đã chuyển tiền cho đối tượng Nguyễn Gia Hoàng, trú xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) liên hệ cơ quan chức năng để được giải quyết.

Tạm giam đối tượng chiếm đoạt gần 550 triệu đồng bằng thủ đoạn đổi ngoại tệ

Tạm giam đối tượng chiếm đoạt gần 550 triệu đồng bằng thủ đoạn đổi ngoại tệ

VOV.VN - Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân đã chuyển tiền cho đối tượng Nguyễn Gia Hoàng, trú xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) liên hệ cơ quan chức năng để được giải quyết.

