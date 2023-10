2 du khách người Pháp cảm ơn Công an Đà Nẵng đã tìm trả lại tài sản bị mất

Sau khi tiếp nhận tin báo của 2 du khách quốc tịch Pháp về việc bị mất điện thoại Iphone 14 Plus trên xe Grap, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nhanh chóng vào cuộc xác minh. Chỉ sau thời gian ngắn, Công an quận Hải Châu đã thu giữ được chiếc điện thoại, tiến hành trao trả cho người mất. Cảm phục trước tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an quận Hải Châu, 2 du khách đã viết thư cảm ơn.

Công an quận Hải Châu tiến hành trao trả tài sản cho du khách quốc tịch Pháp

Trước đó, vào tối 25/10, Công an quận Hải Châu tiếp nhận thông tin, 2 du khách quốc tịch Pháp đến thành phố Đà Nẵng du lịch. Quá trình di chuyển trên xe Grab từ quận Sơn Trà đến đường 2/9, quận Hải Châu, khi vào khu vực ăn uống tại đây thì họ phát hiện bị mất 1 điện thoại di động Iphone 14 Plus nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng xác minh. Đến sáng 26/10, lực lượng Cảnh sát hình sự đã làm rõ được phương tiện và người giữ điện thoại của 2 du khách này, tiến hành trao trả tài sản cho du khách trước giờ họ lên đường về nước.

“Thư cảm ơn” du khách người Pháp gửi Công an quận Hải Châu.

Tại buổi trao trả tài sản, chị Ines Benadoul, 28 tuổi trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của lực lượng Công an và bày tỏ sự cảm phục khi chỉ trong thời gian ngắn đã tìm lại được tài sản cho mình.