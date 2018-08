2 xe máy tông vào xe tải khiến 3 thanh niên thương vong

Tối 1/8, đại diện Đội CSGT Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, tại địa phương này vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 thanh niên thương vong.

Theo đó, khoảng 18h30 cùng ngày, anh Phan Trọng Hùng (SN 1981, trú thôn Xuân Tảo, xã Xuân Nha, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) lái xe ô tô tải BKS: 29C - 628.31 chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: FB)

Khi đi đến ngã ba Lê Văn Hưu - Lê Duẩn (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) thì quay đầu xe để ra Bắc. Đúng lúc này, xe máy BKS: 74F4-1905 do Trần Văn Lập (SN 1993, trú thôn Kim Lâu, xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) và xe máy mang BKS: 74C1 - 135.82 do Trần Văn Hậu (SN 1993, trú khu phố 3, phường 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cầm lái chở theo Lê Đức Sang (SN 1993, trú xã Đại Lộc, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) chạy tới theo chiều ngược lại và tông thẳng vào hông phải của chiếc xe tải.

Cú tông quá mạnh khiến cả 2 xe máy và 3 người trên xe ngã văng xuống đường. Nạn nhân Trần Văn Hậu chết tại chỗ và 2 nạn nhân Trần Văn Lập, Lê Đức Sang bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT TP Đông Hà nhanh chóng có mặt để phối hợp với người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

