Theo Cục cảnh sát giao thông, Bộ Công an, toàn quốc xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 23 người, bị thương 28 người. Lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã kiểm tra, xử lý 4.824 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 24 xe ô tô, 554 xe mô tô và tước 615 giấy phép lái xe.

23 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ giỗ Tổ.

Cảnh sát giao thông đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 345 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Cũng trong ngày hôm nay, Công an tỉnh Phú Thọ triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và những địa điểm diễn ra các hoạt động văn hóa, lễ hội trên địa bàn thành phố Việt Trì và các huyện Phù Ninh, Lâm Thao...

