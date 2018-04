3 điều làm thay đổi cuộc sống của một người

Đây là chương trình do chuyên gia giáo dục Ernest Wong đến từ Singapore – nhà sáng lập của Smartkids - Superteens Bootcamp và hệ thống chương trình cao cấp Special Mentorship tổ chức.

Mở đầu chương trình, chuyên gia Ernest Wong đã có phần chia sẻ với các học viên của ông về 3 điều làm thay đổi cuộc sống của 1 người, đó là những ước mơ mà bạn có, những cuốn sách mà bạn đọc và những người mà bạn gặp. Cho dù ước mơ của các em là gì, hãy mơ lớn, hãy làm việc chăm chỉ và không bao giờ từ bỏ.

Thầy Ernest Wong – chuyên gia giáo dục Singapore – cố vấn cho Bộ giáo dục Hong Kong.

Chuyên gia Ernest cũng chỉ cho các em một thực tế rằng, những người thành công là những người luôn nghĩ khác so với số đông, luôn tìm ra cách làm khác biệt khi giải quyết vấn đề (“think out of the box”), đó là những người luôn tin rằng điều mà người khác cho là “không thể” đều là những điều có thể.

Trò chơi “think out of the box”: làm thế nào để 1 tờ giấy đi xuyên qua người mà không xé rời tờ giấy đó.

Ông hướng dẫn các học sinh luyện tập suy nghĩ “think out of the box” qua trò chơi: Làm thế nào để 1 tờ giấy A4 có thể đi xuyên qua người các em mà các em không xé rách tờ giấy thành nhiều mảnh.

Những khóa học của chuyên gia Ernest Wong trong gói chương trình Special Mentorship không nặng tính học thuật mà chính là sự bổ sung cần thiết về tư duy, về kỹ năng cá nhân, về sức mạnh tinh thần cho hành trình hiện thực hóa ước mơ thành công của thế hệ trẻ.

Cô bé Bống chè bưởi - Nguyễn Quang Nhật Minh( áo trắng)- Nguyễn Phúc Thạch Anh( áo kẻ)- Nguyễn Ngọc Khánh Linh ( từ trái qua phải).

Trong phần tiếp theo, một số học viên của chương trình được mời lên chia sẻ về câu chuyện kinh doanh của mình.

Nguyễn Quang Nhật Minh xây dựng kênh youtube hướng dẫn các bạn nhỏ làm đồ chơi sau khi đọc cuốn sách Cha giàu cha nghèo với tư duy về đồng tiền mà em tâm đắc “tiền đẻ ra tiền”.

Cô bé Nguyễn Ngọc Khánh Linh chia sẻ về câu chuyện em đã dùng toàn bộ số tiền bán tranh để làm từ thiện.

Nguyễn Phúc Thạch Anh với quan điểm rất nhân văn: “Chúng ta kinh doanh và làm giàu nhưng hãy luôn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta”.

Đặc biệt, cô bé Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc hay còn được biết đến với biệt danh “bé Bống chè bưởi” hướng dẫn các bạn nhỏ cách quản lý tiền bạc và chia sẻ một số kế hoạch kinh doanh sắp tới.

Henry Patterson hào hứng chia sẻ về câu chuyện khởi nghiệp của mình.

Đến từ đại diện quốc tế, là chàng trai 14 tuổi, Henry Patterson, một doanh nhân nhí đến từ nước Anh – người đã bắt đầu công việc kinh doanh từ khi 7 tuổi.

Sau 7 năm, em có một chuỗi cửa hàng bán kẹo và đồ lưu niệm với hơn 70 cửa hàng khắp nước Anh.

Henry đã chia sẻ về câu chuyện khi mới khởi nghiệp, em nhận được rất nhiều lời trêu chọc, nói xấu từ những người khác, bởi họ cho rằng em còn quá nhỏ để thành công. Và em đã chứng minh cho những người lớn thấy, trẻ em cũng hoàn toàn có thể kinh doanh được.

Câu chuyện của Henry đã được các bạn học viên nhỏ tuổi Việt Nam hào hứng đón nhận, rất nhiều học viên đặt câu hỏi giao lưu trực tiếp với Henry.

Những câu hỏi của các em cũng thể hiện rằng các học viên Việt Nam rất thông minh, ham học hỏi và rất hội nhập.

Chương trình kết thúc với những bức ảnh chụp lưu niệm, những tấm thiệp được trao tặng cho các em để các em viết ra ước mơ của mình. Nhưng món quà đặc biệt nhất với các em chính là cơ hội và nguồn cảm hứng đặc biệt mà thầy Ernest Wong đã truyền cho các em./.

