中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

3 người bị chó cắn đã tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại

Thứ Tư, 09:48, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN-Ngày 25/3, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 1 con chó mắc bệnh dại cắn người. Hiện lực lượng chức năng đã xử lý, hỗ trợ các biện pháp cần thiết.

Trước đó, vào ngày 18/3, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Hàm Thắng nhận được tin báo của Trạm Y tế phường có 1 con chó đực khoảng 2 năm tuổi, màu nâu xám cắn người.

Qua xác minh, con chó trên của 1 hộ dân tại tổ 6, khu phố Thắng Hiệp đã cắn 2 người cùng khu phố và 1 người ở tổ 4, khu phố Thắng Thuận, phường Hàm Thắng. Sau đó, chủ vật nuôi đã đánh chết con chó.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu gửi xét nghiệm virus dại, kết quả chó bị dại (theo thông báo kết luận của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II).

Con chó dại cắn 3 người trước lúc tiêu huỷ. Ảnh: MXH

Ngay sau đó, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Hàm Thắng đã tiến hành phun xịt xung quanh nhà dân bị chó cắn, nơi con chó đi qua tại khu phố Thắng Hiệp và tổ chức tiêu hủy xác chó theo quy định.

Đồng thời, phối hợp với trạm y tế phường, trưởng khu phố đến nhà những người bị chó cắn, hướng dẫn người dân cách xử lý vết thương, tuyên truyền, vận động người bị chó cắn đi tiêm ngừa vaccine, huyết thanh kháng dại đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Qua nắm bắt thông tin, hiện 3 người dân bị chó cắn đã tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 11 ca bệnh dại trên chó, mèo xảy ra tại 7 xã, phường, tiềm ẩn nguy cơ lây lan và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Chó dại tấn công người ở Bình Thuận

VOV.VN - Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ Nông nghiệp TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ngày 24/2 phát đi thông báo khẩn tìm người tiếp xúc với một con chó dương tính với virus dại. Con chó này đã tấn công 3 người vào ngày 20/2 tại khu vực chợ thuộc khu phố 3, phường Phú Tài, TP Phan Thiết.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: chó dại huyết thanh kháng dại cắn người vaccine
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Liên tiếp các loài sinh vật quý hiếm xuất hiện gần bờ biển Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 24/3, người dân phát hiện một con cá mái chèo (cá hố rồng) đã chết, trôi dạt vào bờ biển Hàm Tiến (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) và một con rùa biển cũng đã chết, nặng khoảng 15-20kg  trôi dạt vào bãi biển Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng.

Bệnh viện tỉnh Đồng Tháp thiếu máy xạ trị kéo dài tại, nỗi lo của người bệnh

VOV.VN - Dự án Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang (Đồng Tháp) dù được phê duyệt từ năm 2024 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, khiến nhiều bệnh nhân phải chờ đợi. Nguyên nhân chậm tiến độ được xác định do quy trình thẩm định, phê duyệt dự toán phải thực hiện lại theo đầu mối mới.

Ca ghép tim xuyên đêm cứu sống bé trai 15 tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

VOV.VN - Ngày 31/12, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã thực hiện thành công ca ghép tim cho một bé trai 15 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối. Quá trình chuẩn bị phẫu thuật, bệnh nhi bất ngờ ngưng tim trên bàn mổ, bác sĩ buộc phải đồng thời hồi sinh tim phổi và duy trì tuần hoàn ngoài cơ thể để giữ lại sự sống.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục