3 người bị chó cắn đã tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại

Trước đó, vào ngày 18/3, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Hàm Thắng nhận được tin báo của Trạm Y tế phường có 1 con chó đực khoảng 2 năm tuổi, màu nâu xám cắn người.

Qua xác minh, con chó trên của 1 hộ dân tại tổ 6, khu phố Thắng Hiệp đã cắn 2 người cùng khu phố và 1 người ở tổ 4, khu phố Thắng Thuận, phường Hàm Thắng. Sau đó, chủ vật nuôi đã đánh chết con chó.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu gửi xét nghiệm virus dại, kết quả chó bị dại (theo thông báo kết luận của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II).

Con chó dại cắn 3 người trước lúc tiêu huỷ. Ảnh: MXH

Ngay sau đó, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Hàm Thắng đã tiến hành phun xịt xung quanh nhà dân bị chó cắn, nơi con chó đi qua tại khu phố Thắng Hiệp và tổ chức tiêu hủy xác chó theo quy định.

Đồng thời, phối hợp với trạm y tế phường, trưởng khu phố đến nhà những người bị chó cắn, hướng dẫn người dân cách xử lý vết thương, tuyên truyền, vận động người bị chó cắn đi tiêm ngừa vaccine, huyết thanh kháng dại đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Qua nắm bắt thông tin, hiện 3 người dân bị chó cắn đã tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 11 ca bệnh dại trên chó, mèo xảy ra tại 7 xã, phường, tiềm ẩn nguy cơ lây lan và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.