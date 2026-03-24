Liên tiếp các loài sinh vật quý hiếm xuất hiện gần bờ biển Lâm Đồng

Thứ Ba, 12:52, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 24/3, người dân phát hiện một con cá mái chèo (cá hố rồng) đã chết, trôi dạt vào bờ biển Hàm Tiến (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) và một con rùa biển cũng đã chết, nặng khoảng 15-20kg  trôi dạt vào bãi biển Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 22/3, tại bãi biển Dinh Thầy Thím (xã Tân Hải) cũng có một con cá mái chèo lớn đã chết dạt vào và được ngư dân địa phương tổ chức an táng theo phong tục.

Trong quan niệm dân gian, cá mái chèo còn được gọi là “rồng biển”, rất hiếm khi xuất hiện gần bờ. Chính vì vậy, việc xuất hiện cá này ở nhiều khu vực ven biển của tỉnh Bình Thuận cũ nay là tỉnh Lâm Đồng, thu hút đông đảo người dân và du khách hiếu kỳ đến xem.

lien tiep cac loai sinh vat quy hiem xuat hien gan bo bien lam Dong hinh anh 1
Cá mái chèo và rùa biển được phát hiện sáng 24/3. Ảnh: MXH

Việc liên tiếp có các loài sinh vật biển hiếm gặp xuất hiện gần bờ trong những ngày qua khiến nhiều người quan tâm.

Theo khuyến cáo từ cơ quan chức năng, khi phát hiện động vật biển (đặc biệt là loài quý hiếm), người dân không nên tự ý bắt giữ hay mua bán mà cần nhanh chóng thông báo để được xử lý đúng cách.

Đoàn Sĩ/VOV-TPHCM
Tag: sinh vật quý hiếm cá hố rồng rùa biển bờ biển lâm đồng
Tin liên quan

Hư hỏng cao tốc Vân Phong - Nha Trang, nhà thầu chậm khắc phục
Hư hỏng cao tốc Vân Phong - Nha Trang, nhà thầu chậm khắc phục

VOV.VN - Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án 7 khẩn trương chỉ đạo nhà thầu sửa chữa các hư hỏng trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang trong thời gian bảo hành, hoàn thành trước ngày 30/3/2026 nhằm đảm bảo an toàn giao thông và khai thác thông suốt tuyến đường.

Hư hỏng cao tốc Vân Phong - Nha Trang, nhà thầu chậm khắc phục

Hư hỏng cao tốc Vân Phong - Nha Trang, nhà thầu chậm khắc phục

VOV.VN - Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án 7 khẩn trương chỉ đạo nhà thầu sửa chữa các hư hỏng trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang trong thời gian bảo hành, hoàn thành trước ngày 30/3/2026 nhằm đảm bảo an toàn giao thông và khai thác thông suốt tuyến đường.

Nhân chứng kể giây phút lửa bùng lên ở quán lẩu chay khiến 2 mẹ con tử vong
Nhân chứng kể giây phút lửa bùng lên ở quán lẩu chay khiến 2 mẹ con tử vong

VOV.VN - Phát hiện ngọn lửa bùng lên ở quán lẩu chay tại TP.HCM, nhiều người hô hoán, dùng bình chữa cháy và tìm cách phá cửa, nhưng không thể khống chế...

Nhân chứng kể giây phút lửa bùng lên ở quán lẩu chay khiến 2 mẹ con tử vong

Nhân chứng kể giây phút lửa bùng lên ở quán lẩu chay khiến 2 mẹ con tử vong

VOV.VN - Phát hiện ngọn lửa bùng lên ở quán lẩu chay tại TP.HCM, nhiều người hô hoán, dùng bình chữa cháy và tìm cách phá cửa, nhưng không thể khống chế...

Xem clip tai nạn trước sát hạch lái xe: Đánh mạnh vào ý thức học viên
Xem clip tai nạn trước sát hạch lái xe: Đánh mạnh vào ý thức học viên

VOV.VN - Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông từ những lỗi chủ quan của người lái, Cục CSGT (Bộ Công an) đang đề xuất một quy định mới: học viên phải xem các clip tai nạn giao thông nghiêm trọng trước khi bước vào kỳ sát hạch lái xe.

Xem clip tai nạn trước sát hạch lái xe: Đánh mạnh vào ý thức học viên

Xem clip tai nạn trước sát hạch lái xe: Đánh mạnh vào ý thức học viên

VOV.VN - Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông từ những lỗi chủ quan của người lái, Cục CSGT (Bộ Công an) đang đề xuất một quy định mới: học viên phải xem các clip tai nạn giao thông nghiêm trọng trước khi bước vào kỳ sát hạch lái xe.

