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30 ngư dân gặp nạn trên tàu cá bốc cháy giữa biển Khánh Hòa

Thứ Tư, 11:48, 05/08/2026
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VOV.VN - Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã kịp thời cứu thành công 30 ngư dân trên tàu cá QNg 95157 TS bị cháy khoang máy khi đang hoạt động cách Nha Trang khoảng 40 hải lý. Sau nhiều giờ ứng cứu xuyên đêm, toàn bộ thuyền viên cùng phương tiện đã được đưa vào bờ an toàn.

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, lúc 14h55 phút ngày 4/8, đơn vị nhận được tin báo từ người nhà tàu cá QNg 95157 TS về việc tàu bị cháy khoang máy khi đang hoạt động trên vùng biển cách Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 40 hải lý về phía Đông Bắc. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 30 ngư dân.

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Tàu cá của ngư dân gặp nạn trên biển Khánh Hòa

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã phát thông báo hàng hải khẩn cấp, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân huy động các tàu cá hoạt động gần hiện trường tham gia ứng cứu. Đồng thời, các tàu nước ngoài gồm DINGHENG52 (Trung Quốc), BBC NORFOLK (Antigua và Barbuda) và HANSA OSTERBURG (Bồ Đào Nha) cũng được điều động hỗ trợ cảnh giới và tham gia cứu nạn.

Trước tính chất đặc biệt khẩn cấp của vụ việc, Trung tâm đã báo cáo Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam để điều động khẩn cấp hai tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 272 và SAR 273 từ Nam Nha Trang đến hiện trường.

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Lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải tiếp cận tàu bị nạn

Đến 20h10 cùng ngày, tàu SAR 273 tiếp cận được tàu cá gặp nạn. Phối hợp với tàu cá QNg 90944 TS có mặt trước đó, lực lượng cứu nạn nhanh chóng triển khai chữa cháy, đồng thời cử tổ y tế lên tàu chăm sóc sức khỏe, ổn định tâm lý cho các ngư dân. Trong vụ việc, có 1 ngư dân bị thương ở cánh tay phải do va đập trong lúc hoảng loạn, đã được sơ cứu và theo dõi sức khỏe.

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Lực lượng chuyên ngành tìm kiếm cứu nạn hàng hải chăm sóc y tế cho ngư dân bị thương

Sau nhiều giờ cứu hộ xuyên đêm, đến 5h30 ngày 5/8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã đưa toàn bộ 30 ngư dân cùng tàu cá QNg 95157 TS về cầu cảng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV tại phường Nam Nha Trang an toàn để bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và tặng quà các ngư dân được cứu, đồng thời khẳng định lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ ngư dân trong hoạt động vươn khơi bám biển, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

 

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tàu cá QNg 95157 TS gặp nạn. Trước đó, vào ngày 6/3/2026, con tàu này cũng từng được lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải hỗ trợ đưa 34 ngư dân vào bờ an toàn sau một sự cố trên biển.

Văn Ngân/VOV.VN
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