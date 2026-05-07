Cứu 4 ngư dân thoát chết giữa biển khi tàu cá chìm gần đảo Long Châu

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, vào hồi 12h43 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo khẩn cấp về việc tàu cá TH 92531 TS bị chìm tại vị trí cách Tây Nam đảo Long Châu khoảng 8 hải lý. Thời điểm xảy ra sự cố, toàn bộ 4 ngư dân đã phải rời tàu, lênh đênh trên biển trong tình trạng nguy cấp.

Tàu SAR 411 rời cầu cảng hành trình đi cứu nạn

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ khẩn cấp, phối hợp cùng các lực lượng chức năng tại hiện trường để tổ chức cứu nạn. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 411 đang thường trực tại Hải Phòng được điều động khẩn cấp lên đường làm nhiệm vụ.

Trong quá trình triển khai cứu hộ, thông qua hệ thống nhận dạng tàu thuyền hoạt động trên biển, lực lượng chức năng xác định tàu WAN HAI 101 mang quốc tịch Đài Loan đang di chuyển gần khu vực tàu cá gặp nạn. Trung tâm đã nhanh chóng liên lạc, đề nghị tàu này tiếp cận hiện trường hỗ trợ cứu người.

Tàu SAR 411 hạ ca nô tiếp cận tàu WAN HAI 101

Nhờ sự phối hợp kịp thời, tàu WAN HAI 101 đã cứu vớt an toàn toàn bộ 4 ngư dân đang trôi dạt giữa biển. Tuy nhiên, các nạn nhân đều trong trạng thái hoảng loạn, suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần sau nhiều giờ vật lộn với sóng gió.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiến hành bàn giao 4 ngư dân tàu TH 92531 TS cho lực lượng chức năng tại Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Ngay sau đó, tàu SAR 411 đã tiếp cận tàu WAN HAI 101, triển khai ca nô để tiếp nhận các ngư dân gặp nạn. Các bác sĩ trên tàu SAR 411 nhanh chóng tiến hành sơ cứu, chăm sóc y tế ban đầu trước khi đưa các nạn nhân hành trình về đất liền.

Đến 19h30 ngày 7/5, tàu SAR 411 đã đưa an toàn 4 ngư dân tàu TH 92531 TS cập cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I tại Hải Phòng, bàn giao cho các cơ quan chức năng tiếp tục chăm sóc và làm việc theo quy định.