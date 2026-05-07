  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Cứu 4 ngư dân thoát chết giữa biển khi tàu cá chìm gần đảo Long Châu

Thứ Năm, 21:55, 07/05/2026
VOV.VN - Chiều 7/5, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã kịp thời triển khai tàu chuyên dụng SAR 411 ứng cứu thành công 4 ngư dân gặp nạn sau vụ chìm tàu cá TH 92531 TS tại khu vực biển gần đảo Long Châu (Hải Phòng).

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, vào hồi 12h43 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo khẩn cấp về việc tàu cá TH 92531 TS bị chìm tại vị trí cách Tây Nam đảo Long Châu khoảng 8 hải lý. Thời điểm xảy ra sự cố, toàn bộ 4 ngư dân đã phải rời tàu, lênh đênh trên biển trong tình trạng nguy cấp.

Tàu SAR 411 rời cầu cảng hành trình đi cứu nạn

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ khẩn cấp, phối hợp cùng các lực lượng chức năng tại hiện trường để tổ chức cứu nạn. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 411 đang thường trực tại Hải Phòng được điều động khẩn cấp lên đường làm nhiệm vụ.

Trong quá trình triển khai cứu hộ, thông qua hệ thống nhận dạng tàu thuyền hoạt động trên biển, lực lượng chức năng xác định tàu WAN HAI 101 mang quốc tịch Đài Loan đang di chuyển gần khu vực tàu cá gặp nạn. Trung tâm đã nhanh chóng liên lạc, đề nghị tàu này tiếp cận hiện trường hỗ trợ cứu người.

Tàu SAR 411 hạ ca nô tiếp cận tàu WAN HAI 101

Nhờ sự phối hợp kịp thời, tàu WAN HAI 101 đã cứu vớt an toàn toàn bộ 4 ngư dân đang trôi dạt giữa biển. Tuy nhiên, các nạn nhân đều trong trạng thái hoảng loạn, suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần sau nhiều giờ vật lộn với sóng gió.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiến hành bàn giao 4 ngư dân tàu TH 92531 TS cho lực lượng chức năng tại Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Ngay sau đó, tàu SAR 411 đã tiếp cận tàu WAN HAI 101, triển khai ca nô để tiếp nhận các ngư dân gặp nạn. Các bác sĩ trên tàu SAR 411 nhanh chóng tiến hành sơ cứu, chăm sóc y tế ban đầu trước khi đưa các nạn nhân hành trình về đất liền.

Đến 19h30 ngày 7/5, tàu SAR 411 đã đưa an toàn 4 ngư dân tàu TH 92531 TS cập cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I tại Hải Phòng, bàn giao cho các cơ quan chức năng tiếp tục chăm sóc và làm việc theo quy định.

Văn Ngân/VOV.VN
Cứu kịp thời 2 thuyền viên tàu cá bị chìm cách bờ 4 hải lý

VOV.VN - Tàu cá ĐNa 91009-TS bị chìm do phá nước khi đang hoạt động trên biển Đà Nẵng, 2 thuyền viên được lực lượng biên phòng cứu vớt an toàn.

Chìm tàu chở 35.000 tấn cát ngoài khơi Sóc Trăng, khẩn cấp tìm kiếm 4 thuyền viên

VOV.VN - Tàu hàng TRƯỜNG HƯNG 268 chở hơn 35.000 tấn cát đã bị mắc cạn rồi chìm trên vùng biển cách bãi bồi An Thạnh Nam, tỉnh Sóc Trăng khoảng 7 hải lý. Thời điểm xảy ra sự cố, biển động mạnh khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn; hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích.

