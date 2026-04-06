300 tấn thịt lợn bệnh đã tuồn vào 26 bếp ăn trường học và nhiều trường mầm non

Thứ Hai, 18:14, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn (khoảng 300 tấn) lợn dịch bệnh ra thị trường cho người dân và các bếp ăn của 26 trường tiểu học và rất nhiều trường mầm non tư thục trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Chiều 6/4, UBND TP Hà Nội họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2026 của thành phố. Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đào Xuân Dũng; Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết; Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Thị Mai Hương chủ trì họp báo.

300 tan thit lon benh da tuon vao 26 bep an truong hoc va nhieu truong mam non hinh anh 1
Toàn cảnh buổi họp báo

Tại buổi họp báo, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội thông tin vụ gần 300 tấn thịt lợn mắc dịch tả châu Phi tuồn vào bếp ăn trường học.

Theo Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến, kết quả đấu tranh ban đầu xác định đây là một đường dây ổ nhóm chuyên thu gom, mua bán lợn dịch bệnh để giết mổ bán cho người tiêu dùng trong một thời gian dài.

Cụ thể, đầu năm 2026, đối tượng Nguyễn Thị Hiền hành nghề giết mổ lợn tại Trung tâm giết mổ tập trung Vạn Phúc (xã Nam Phù, Hà Nội). Hiền bàn bạc với Đỗ Văn Thanh có nhiệm vụ thu gom lợn dịch bệnh rồi chuyển từ tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang xuống lò mổ cho Hiền tại Hà Nội để thực hiện việc giết mổ.

Trung bình mỗi ngày, Thanh và các đối tượng khác thu gom khoảng 50 đến 60 con lợn nhiễm dịch để bán cho Hiền. Hiền đã bán lợn dịch bệnh cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Cường Phát.

Sau đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Cường Phát đã thực hiện việc pha lọc, sơ chế, đóng gói, dán nhãn thịt lợn sạch có truy xuất nguồn gốc QR Code rồi bán lại cho một số công ty thương mại khác như: Công ty Cổ phần Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội; Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại thực phẩm Khánh Ngọc, Công ty Cổ phần thực phẩm Hương Sơn, Công ty thực phẩm Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ ẩm thực Gia An và một số các điểm bán thực phẩm tại các chợ đầu mối.

300 tan thit lon benh da tuon vao 26 bep an truong hoc va nhieu truong mam non hinh anh 2
Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội thông tin tại buổi họp báo.

"Công ty Khánh Ngọc và Công ty Suất ăn công nghiệp Hà Nội đã cung cấp thực phẩm cho một số trường mầm non, trường tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội và Bắc Ninh. Từ đầu năm đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn (khoảng 300 tấn) lợn dịch bệnh ra thị trường cho người dân và các bếp ăn của 26 trường tiểu học và rất nhiều trường mầm non tư thục trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận", Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến thông tin.

Để hợp thức hóa nguồn gốc, Thanh thống nhất với Vũ Kim Tuấn là cán bộ trạm kiểm dịch, chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật Phú Thọ để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho các chuyến xe trên đường đi và xuất trình khi vào lò mổ Vạn Phúc.

Các đối tượng đã không thực hiện đúng quy trình, cấp sai thông tin về chủ hàng, sai thông tin về số lượng hàng hóa, tạo cơ hội để các đối tượng đưa thịt lợn bệnh ra thị trường.

Từ tháng 1/2026 đến nay, Tuấn đã cấp 126 giấy tờ giả, giấy chứng nhận kiểm dịch cho Thanh và đồng bọn. Ngày 25/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hà Nội khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can, bắt tạm giam.

"Hiện đang tiếp tục điều tra, xác minh thu thập tài liệu, thu hồi tài sản và củng cố hành vi của các đối tượng có liên quan đưa ra xử lý trước pháp luật", Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến cho biết thêm.

Liên quan đến câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết có bao nhiêu trường học, bếp ăn đã sử dụng thịt lợn bệnh, đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết, danh sách các trường học có nhập sản phẩm từ công ty có nguồn gốc hàng hóa do công ty Cường Phát cung cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục truy vết, điều tra xác minh và làm rõ.

tuon-thit-lon-benh-2.jpg

Các đối tượng "tuồn" thịt lợn bệnh vào trường học đã móc nối với cán bộ kiểm dịch

VOV.VN - Công ty Cường Phát bán thịt lợn bệnh cho các công ty khác để cung cấp vào một số lớp mầm non, trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Để hợp thức hóa nguồn gốc của lợn, bị can Đỗ Văn Thanh đã thông đồng với cán bộ để cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.

Hoàng Lâm/VOV.VN
Tag: bếp ăn trường học trường mầm non dịch tả châu phi công an hà nội công ty khánh ngọc công ty cường phát 300 tấn lợn bệnh
"Đại án" 300 tấn thịt lợn bệnh: Góc nhìn pháp lý và cảnh báo từ chuyên gia
VOV.VN - Trong vụ phanh phui đường dây tuồn 300 tấn thịt lợn bệnh ra thị trường, có sự tiếp tay của cán bộ thú y, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng đại diện Văn phòng Luật sư Chính Pháp nhận định, đây là một “đại án” về an toàn thực phẩm với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hại lớn cho xã hội.

Bao nhiêu trường học phường Thanh Liệt sử dụng thịt lợn của Công ty Cường Phát?
VOV.VN - Phường Thanh Liệt (Hà Nội) cho biết, sau khi thông tin Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát bị khởi tố vì sử dụng 300 tấn thịt lợn bệnh để đưa vào bếp ăn trường học, chợ dân sinh, phường lập tức rà soát 17 trường trên địa bàn về việc sử dụng thực phẩm.

300 tấn thịt lợn bệnh "vây hãm" bếp ăn trường học: Hiệu trưởng có vô can?
VOV.VN - Luật sư cho rằng, sự an toàn của con trẻ không thể chỉ dựa trên niềm tin hay những bản hợp đồng trên giấy. Hiệu trưởng và Ban giám hiệu phải thiết lập được một hàng rào giám sát thực tế, có sự tham gia của phụ huynh. Không thể đổ lỗi cho khách quan khi sức khỏe của hàng nghìn học sinh bị đem ra đánh cược.

