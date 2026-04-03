Bao nhiêu trường học phường Thanh Liệt sử dụng thịt lợn của Công ty Cường Phát?

Thứ Sáu, 18:11, 03/04/2026
VOV.VN - Phường Thanh Liệt (Hà Nội) cho biết, sau khi thông tin Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát bị khởi tố vì sử dụng 300 tấn thịt lợn bệnh để đưa vào bếp ăn trường học, chợ dân sinh, phường lập tức rà soát 17 trường trên địa bàn về việc sử dụng thực phẩm.

Liên quan đến vụ việc 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào bếp ăn bán trú và các chợ dân sinh, trao đổi với VOV.VN chiều nay (3/4), đại diện phường Thanh Liệt (Hà Nội) cho biết, sau khi thông tin Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát bị khởi tố vì sử dụng 300 tấn thịt lợn bệnh để đưa vào bếp ăn trường học, chợ dân sinh, phường lập tức rà soát 17 trường trên địa bàn về việc sử dụng thực phẩm. Qua rà soát, chỉ phát hiện Trường Tiểu học Chu Văn An (tên cũ là Tiểu học Thanh Liệt) sử dụng nguồn thịt từ Công ty Cường Phát trong 2 ngày của tháng 2 và 2 ngày của tháng 3. Ngoài ra, một số trường trên địa bàn cũng được Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội cung cấp suất ăn bán trú như Trường Tiểu học Tân Triều, nhưng trường này không dùng thịt của Công ty Cường Phát mà nhập từ một đơn vị khác. 

Lợn mắc bệnh được giết mổ, đưa ra các chợ dân sinh, bếp ăn bán trú trường học

Đại diện phường Thanh Liệt cho biết, ngay cả các trường không liên quan đến Công ty Cường Phát, phường cũng yêu cầu nhà trường thông báo công khai, thông tin rõ ràng về nguồn gốc thực phẩm để phụ huynh yên tâm cho con ăn bán trú. Đặc biệt, phường cũng chỉ đạo 100% các trường thực hiện nghiêm việc công khai thực đơn hàng ngày và xuất xứ thực phẩm đến phụ huynh. 

Nói về quy trình kiểm tra các bữa ăn bán trú, vị này cho biết, phường Thanh Liệt đã chỉ đạo các trường thành lập ban an toàn thực phẩm trường học gồm ban giám hiệu nhà trường làm trưởng ban, giáo viên chủ nhiệm các lớp, nhân viên y tế và đại diện ban phụ huynh. Mỗi buổi sáng ban kiểm tra sẽ đến trường tiếp nhận và kiểm tra thực phẩm cũng như giám sát quá trình chế biến. Tuy nhiên, đại diện phường Thanh Liệt cho biết quá trình kiểm tra chủ yếu quan sát bằng mắt thường, không thể làm như các cơ quan chức năng có xét nghiệm, kiểm tra.

300 tấn thịt lợn bệnh "vây hãm" bếp ăn trường học: Hiệu trưởng có vô can?

VOV.VN - Luật sư cho rằng, sự an toàn của con trẻ không thể chỉ dựa trên niềm tin hay những bản hợp đồng trên giấy. Hiệu trưởng và Ban giám hiệu phải thiết lập được một hàng rào giám sát thực tế, có sự tham gia của phụ huynh. Không thể đổ lỗi cho khách quan khi sức khỏe của hàng nghìn học sinh bị đem ra đánh cược.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Tin liên quan

Vụ tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh, nhiều trường học ở Bắc Ninh nói gì?

VOV.VN - Liên quan đến việc cơ quan chức năng triệt phá đường dây tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi gây chấn động dư luận, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương báo cáo rõ sự việc.

Từ vụ 300 tấn thịt lợn bệnh: Phụ huynh "cắt" cơm bán trú, truy nguồn gốc thực phẩm

VOV.VN - Lo sợ về mức độ an toàn của bữa ăn bán trú sau thông tin 300 tấn thịt lợn bẩn “tuồn” vào các trường học, nhiều phụ huynh tại Hà Nội đã chủ động “cắt” cơm bán trú của con, đề nghị nhà trường đưa các chứng từ chứng minh nguồn gốc thực phẩm.

300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh được đưa vào trường học là tội ác

VOV.VN - Gần 300 tấn thịt lợn bị nhiễm bệnh không chỉ được tiêu thụ tại các chợ dân sinh mà còn cung ứng cho một số trường học tại Hà Nội. PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh nhấn mạnh, đưa thịt lợn nhiễm bệnh vào bếp ăn trường học là một tội ác.

