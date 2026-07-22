English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

30ha rừng dương bị thiêu rụi trong vụ cháy rừng ở xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai

Thứ Tư, 09:59, 22/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 22/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết, vụ cháy rừng phòng hộ tại tiểu khu 62, xã Phù Mỹ Đông đã được khống chế, lực lượng chức năng đã làm băng trắng khoanh vùng, không để lửa tiếp tục lan rộng.

Đám cháy được phát hiện lúc 13h20 ngày 20/7. Ngay sau đó, địa phương đã huy động khoảng 70 người gồm kiểm lâm, công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng các lực lượng khác và người dân tham gia khoanh vùng, làm đường băng bao quanh và dập tắt đám cháy.

30ha rung duong bi thieu rui trong vu chay rung o xa phu my Dong, gia lai hinh anh 1
Các lực lượng chữa cháy làm đường ranh cản lửa, ngăn đám cháy lan rộng trong chiều 21/7.

Tuy nhiên, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, do gió lớn làm tàn lửa bay qua đường băng nên đám cháy bùng phát trở lại.

Ngày 21/7, UBND xã Phù Mỹ Đông huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy. UBND tỉnh Gia Lai cũng điều động nhiều phương tiện, lực lượng thuộc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị thuộc Quân khu 5 cùng nhiều lực lượng khác tham gia dập lửa.

30ha rung duong bi thieu rui trong vu chay rung o xa phu my Dong, gia lai hinh anh 2
Hình ảnh đám cháy trong tối 21/7. (Ảnh: Quân Nguyễn)

Tổng cộng, khoảng 500 người đã tham gia chữa cháy. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do gió to, liên tục đổi hướng khiến tàn lửa bay xa; vật liệu cháy quá khô và có tinh dầu nên ngọn lửa bùng phát mạnh.

Lực lượng chức năng không thể trực tiếp dập lửa mà phải tập trung khoanh vùng, làm băng trắng để ngăn cháy lan.

30ha rung duong bi thieu rui trong vu chay rung o xa phu my Dong, gia lai hinh anh 3
Ước tính ban đầu, đám cháy làm thiệt hại 30ha rừng dương ven biển của tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Quân Nguyễn).

Đến khoảng 21h ngày 21/7, đám cháy được kiểm soát. Theo xác định ban đầu, vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 30 ha rừng dương (phi lao), có trồng xen điều và keo. 

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cháy rừng dương tại Gia Lai, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa
Cháy rừng dương tại Gia Lai, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa

VOV.VN - Chiều 21/7, một vụ cháy rừng dương bất ngờ bùng phát và lan ra phạm vi rộng tại khu vực thôn Tân Phụng, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai.

Cháy rừng dương tại Gia Lai, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa

Cháy rừng dương tại Gia Lai, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa

VOV.VN - Chiều 21/7, một vụ cháy rừng dương bất ngờ bùng phát và lan ra phạm vi rộng tại khu vực thôn Tân Phụng, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục