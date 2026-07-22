30ha rừng dương bị thiêu rụi trong vụ cháy rừng ở xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai

Đám cháy được phát hiện lúc 13h20 ngày 20/7. Ngay sau đó, địa phương đã huy động khoảng 70 người gồm kiểm lâm, công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng các lực lượng khác và người dân tham gia khoanh vùng, làm đường băng bao quanh và dập tắt đám cháy.

Các lực lượng chữa cháy làm đường ranh cản lửa, ngăn đám cháy lan rộng trong chiều 21/7.

Tuy nhiên, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, do gió lớn làm tàn lửa bay qua đường băng nên đám cháy bùng phát trở lại.

Ngày 21/7, UBND xã Phù Mỹ Đông huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy. UBND tỉnh Gia Lai cũng điều động nhiều phương tiện, lực lượng thuộc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị thuộc Quân khu 5 cùng nhiều lực lượng khác tham gia dập lửa.

Hình ảnh đám cháy trong tối 21/7. (Ảnh: Quân Nguyễn)

Tổng cộng, khoảng 500 người đã tham gia chữa cháy. Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do gió to, liên tục đổi hướng khiến tàn lửa bay xa; vật liệu cháy quá khô và có tinh dầu nên ngọn lửa bùng phát mạnh.

Lực lượng chức năng không thể trực tiếp dập lửa mà phải tập trung khoanh vùng, làm băng trắng để ngăn cháy lan.

Ước tính ban đầu, đám cháy làm thiệt hại 30ha rừng dương ven biển của tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Quân Nguyễn).

Đến khoảng 21h ngày 21/7, đám cháy được kiểm soát. Theo xác định ban đầu, vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 30 ha rừng dương (phi lao), có trồng xen điều và keo.