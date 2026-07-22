Cháy rừng dương tại Gia Lai, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Phù Mỹ Đông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã khẩn trương cơ động lực lượng, phương tiện đến hiện trường phối hợp chữa cháy.

Lực lượng quân đội làm đường ranh cản lửa, ngăn đám cháy lan rộng. (Ảnh: Quân Nguyễn)

Thượng tá Phạm Ngọc Cảnh, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp chỉ huy tại hiện trường. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng được huy động để xử lý đám cháy. Trong đó có 115 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội xung kích cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phù Mỹ Đông, Đồn Biên phòng Mỹ An và Trung đoàn 739.

Những nơi đám cháy đi qua. (Ảnh: Quân Nguyễn)

Cùng với đó là 245 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 572 (Quân khu 5). Tham gia chữa cháy còn có lực lượng kiểm lâm tỉnh và 6 xe chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai.

Tối 21/7, đám cháy vẫn có dấu hiệu lan rộng, trong điều kiện gió lớn. (ảnh: Quân Nguyễn)

Các lực lượng đã sử dụng cuốc, xẻng, cành cây và các phương tiện hiện có để mở đường băng cản lửa, dập tắt các điểm cháy và ngăn lửa lan sang những khu vực rừng lân cận.

Hình ảnh người dân ghi lại trong tối 21/7. (ảnh: Quân Nguyễn)

Đến 20h cùng ngày, các lực lượng vẫn bám hiện trường, tiếp tục triển khai các biện pháp khoanh vùng, khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy, đồng thời trực theo dõi chặt chẽ nhằm ngăn nguy cơ cháy bùng phát trở lại.

Hiện nay, lực lượng chức năng chưa thống kê được diện tích và thiệt hại của vụ cháy.