37 hộ dân Thụy Khuê rời nhà, bàn giao mặt bằng thi công ga ngầm, tuyến metro số 2

VOV.VN - Hàng chục hộ dân trên phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, TP Hà Nội) đang khẩn trương di dời, phá dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng phục vụ xây dựng ga ngầm C6 thuộc tuyến metro số 2 Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo. Sự đồng thuận của người dân góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội.
Những ngày đầu tháng 5, trên phố Thụy Khuê, không khí di dời và bàn giao mặt bằng diễn ra khẩn trương nhưng trật tự.
Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, tại khu vực dự kiến xây dựng ga ngầm C6 của tuyến metro số 2 (đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo), hàng chục hộ dân đang tất bật thu dọn đồ đạc, tháo dỡ nhà cửa để nhường chỗ cho công trình trọng điểm của Thủ đô.
Dọc tuyến phố, dễ dàng bắt gặp hình ảnh các căn nhà đã được tháo dỡ một phần, để lộ kết cấu bên trong. Dù phải rời nơi ở gắn bó nhiều năm, phần lớn người dân đều thể hiện sự đồng thuận và ủng hộ chủ trương chung.
Tổng cộng 37 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng ga ngầm C6 – một trong các ga quan trọng của tuyến, nằm gần nút giao Thụy Khuê – Hoàng Hoa Thám. 
Chia sẻ về việc bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án, bà  Dương Thị Kim Liên (Cư dân tại dãy 19S, khu vực giải tỏa xây dựng ga ngầm C6 cho biết gia đình đã chuẩn bị tinh thần di dời vì dự án cũng có từ lâu rồi.  "Gia đình nhà tôi được nhận thông báo của Ủy ban nhân dân phường đưa xuống là toàn bộ khu nhà tôi nằm trong dự án đường sắt đô thị số 2. Dự án thực ra là đã có rất là lâu rồi, gia đình cũng đã chuẩn bị tâm lý. Bây giờ chính thức được đền bù và di dời đi gia đình nhà tôi được bố trí  tái định cư ở khu Nam Trung Yên. Chúng tôi đã bàn giao mặt bằng theo chủ trương, đã nhận đầy đủ tiền rồi. Toàn khu chúng tôi là đồng thuận đi hết, dân chấp hành thôi chứ cũng không có ý kiến gì".

 

Bên cạnh sự đồng thuận về chính sách đền bù sự linh hoạt của chính quyền đối với những gia đình có con em đang theo học tại các trường gần khu vực dự án, chính quyền đã tạo điều kiện cho các cháu học nốt đến hết năm học.

 

Bà Liên cho biết, việc thay đổi nơi ở sẽ thay đổi hết tất cả mọi thứ kể cả đến các con ăn học. Ví dụ ở Nam Trung Yên di chuyển đến đây học các con sẽ phải đi xa hơi vất vả khó khăn. Nhưng những nhà nào có con học ở Chu Văn An gần đây thì Ban dự án cũng tạo điều kiện cho các gia đình được theo học ở đây cho hết năm học".
Dự án đường sắt đô thị số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) là một trong những công trình giao thông trọng điểm, có vai trò huyết mạch trong việc kết nối các khu vực trung tâm Thủ đô.
Tuyến metro số 2 dài 10,9 km, gồm 1,94 km đi trên cao và 8,9 km đi ngầm, có 10 ga (2 ga trên cao và 8 ga ngầm)
Tuyến chạy qua các tuyến phố Hàng Giấy, Đồng Xuân, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Đào... Các ga chính gồm C1 - Xuân Đỉnh, C2 - Ngoại Giao đoàn, C3 - Tây Hồ Tây, C4 - Bưởi, C5 - Quần Ngựa, C6 - Bách Thảo, C7 - Hồ Tây, C8 - Hàng Đậu, C9 - Hoàn Kiếm và C10 - Trần Hưng Đạo.
Dự án có tổng mức đầu tư gần 35.680 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng từ ngân sách Hà Nội, dự kiến hoàn thành và khai thác năm 2029.  Tuyến metro số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo giữ vai trò then chốt trong mạng lưới 15 tuyến metro của Thủ đô.
Tuyến kết nối trung tâm chính trị Ba Đình, lõi lịch sử Hoàn Kiếm với khu phát triển mới phía bắc, đồng thời liên thông với các tuyến số 1, 3 và 5 trong tương lai.  Dự kiến, trong tháng 6/2026, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được hoàn tất. 
Người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng thể hiện tinh thần vì lợi ích chung. Đây được xem là yếu tố quan trọng để Hà Nội từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị hiện đại, giảm áp lực cho hạ tầng.
 
Đ.Hưng - Sỹ Thành/VOV.VN
