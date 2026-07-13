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4 trẻ cùng lớp học bơi mắc Adenovirus, nguy cơ lây lan tại bể bơi cộng đồng

Thứ Hai, 09:09, 13/07/2026
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VOV.VN - Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận một nhóm học bơi tại bể bơi công cộng có 4/5 trẻ bị lây nhiễm chéo với Adenovirus, cho thấy đây là một trong những môi trường có nguy cơ lây nhiễm nếu không đảm bảo vệ sinh và giãn cách hợp lý.

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 2.777 ca dương tính với Adenovirus (tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2025), chỉ tính riêng những ngày đầu tháng 7/2026 vừa qua đã ghi nhận thêm 383 trẻ mắc bệnh, cho thấy số ca có xu hướng tăng nhanh trong thời gian gần đây.

Adenovirus là loại virus phổ biến, có thể gây bệnh quanh năm nhưng thường tăng mạnh vào thời điểm giao mùa hoặc mùa hè, khi trẻ có nhiều hoạt động ngoài trời và tiếp xúc đông người.

4 tre cung lop hoc boi mac adenovirus, nguy co lay lan tai be boi cong dong hinh anh 1
Virus Adeno lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp (ho, hắt hơi, tiếp xúc gần), đường tiêu hóa, lây qua niêm mạc khi trẻ bơi lội, khi tiếp xúc với các bề mặt hoặc nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh. (Ảnh minh họa: Tiền Phong)

Adenovirus lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp (ho, hắt hơi, tiếp xúc gần) và qua đường tiêu hóa, đồng thời có thể lây qua niêm mạc khi trẻ bơi lội, khi tiếp xúc với các bề mặt hoặc nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh. Bệnh dễ bùng phát tại những nơi trẻ sinh hoạt tập trung như trường học, lớp học ngoại khóa, khu vui chơi và bể bơi công cộng.

Virus cũng có thể lây qua đường tiêu hóa, qua niêm mạc mắt khi bơi trong nguồn nước bị ô nhiễm hoặc qua việc dùng chung khăn mặt, cốc uống nước và các vật dụng cá nhân. Thời gian ủ bệnh thường từ 8-12 ngày.

Một trong những trường hợp đáng chú ý vừa được bệnh viện ghi nhận là nhóm học bơi tại một bể bơi công cộng, trong đó có tới 4/5 trẻ mắc Adenovirus. Sự việc cho thấy nếu nguồn nước, môi trường và mật độ người tham gia không được kiểm soát tốt, bể bơi có thể trở thành môi trường thuận lợi để virus lây lan.

Theo các bác sĩ, biểu hiện của bệnh khá đa dạng, phổ biến nhất là sốt cao, ho, đau họng, viêm kết mạc mắt (đau mắt đỏ), có thể kèm theo rối loạn tiêu hóa. Đáng chú ý, nhiều trẻ, đặc biệt là trẻ lớn có biểu hiện sốt cao liên tục, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt thông thường. Nếu không được theo dõi và xử trí đúng cách, một số trường hợp có thể diễn biến nặng, dẫn đến biến chứng viêm phổi và phải nhập viện điều trị.

Để chủ động phòng bệnh và chăm sóc trẻ đúng cách, các chuyên gia khuyến cáo bệnh nhân khám bệnh kịp thời khi trẻ sốt cao khó hạ, ho kéo dài, đau mắt đỏ hoặc rối loạn tiêu hóa, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm xác định nguyên nhân và theo dõi diễn biến kịp thời.

Không tự ý dùng thuốc, tự ý sử dụng kháng sinh tại nhà khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Đồng thời, cần nâng cao ý thức cộng đồng, nếu trẻ đang có các biểu hiện ốm, sốt, ho hoặc rối loạn tiêu hóa, cha mẹ nên cho trẻ nghỉ ngơi tại nhà, tạm dừng việc đến các bể bơi công cộng và các nơi đông người để tránh nguy cơ lây lan nguồn bệnh cho các trẻ khác.

Đối với các cơ sở, địa điểm sinh hoạt tập trung đông trẻ em (trường học, khu vui chơi, bể bơi công cộng…) các đơn vị quản lý cần thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn nguồn nước, không gian và các bề mặt tiếp xúc chung; đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ; đồng thời kiểm soát mật độ hợp lý để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng.

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Nguy cơ nhiễm bệnh tiềm ẩn tại các bể bơi mùa hè

VOV.VN - Mùa hè đến, nhu cầu đi bơi tại các bể bơi công cộng tăng cao, sự đông đúc tại các bể bơi, sự thiếu ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung của nhiều người bơi là “cơ hội” để các bệnh truyền nhiễm phát triển.

Linh Thương/VOV.VN
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