41 đội thi tranh tài ứng dụng AI giải quyết các thách thức thực tiễn của ngành Y

Chương trình diễn ra trong hai ngày 10/4-11/4 với sự tham gia của 41 đội gồm sinh viên, kỹ sư, lập trình viên và chuyên gia từ nhiều lĩnh vực. HSIL Global Hackathon là sáng kiến đổi mới sáng tạo toàn cầu do Harvard Health Systems Innovation Lab (HSIL) – thuộc Harvard T.H. Chan School of Public Health – tổ chức thường niên từ năm 2020.

Năm 2025, chương trình thu hút hơn 3.500 hồ sơ đăng ký từ 18 quốc gia thuộc 5 châu lục, được triển khai thông qua 19 hub trên toàn thế giới, trở thành một trong những Hackathon lớn nhất trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo hệ thống y tế. Năm 2026 là mùa thứ 7 của chương trình, với chủ đề “Building High-Value Health Systems: Leveraging AI” (Xây dựng Hệ thống Y tế chất lượng cao thông qua ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo).

Tại điểm cầu Việt Nam (Vietnam Hub), các đội tham gia sẽ làm việc liên tục trong 48 giờ để phát triển các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm giải quyết những thách thức thực tiễn của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Các đề tài được khuyến khích tập trung vào các hướng như phân tích dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử, chẩn đoán hỗ trợ bởi AI, chatbot y tế thông minh, giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế, cũng như các giải pháp công nghệ cho chăm sóc dự phòng và y học cá nhân hóa.

Mỗi đội gồm 3–5 thành viên đến từ các lĩnh vực khác nhau như y học, công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu, kỹ thuật và kinh doanh, nhằm thúc đẩy cách tiếp cận liên ngành trong việc phát triển các giải pháp cho hệ thống chăm sóc sức khỏe.

HSIL Global Hackathon 2026 - Vietnam Hub mở ra cơ hội để sinh viên, nhà nghiên cứu và chuyên gia công nghệ tại Việt Nam tham gia trực tiếp vào một sân chơi đổi mới sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực y tế. Thông qua cuộc thi, các nhóm liên ngành có thể cùng phát triển và thử nghiệm những ý tưởng công nghệ nhằm giải quyết các bài toán thực tiễn của hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Với chủ đề xây dựng hệ thống y tế chất lượng cao thông qua AI, chương trình tạo ra không gian thử nghiệm công nghệ thu nhỏ, nơi các đội liên ngành phát triển và kiểm chứng giải pháp trên những bài toán cấp thiết của ngành y tế, từ đó hình thành các sản phẩm có khả năng ứng dụng và chuyển giao cao, đồng thời đào tạo thế hệ nhân lực chất lượng cao, có năng lực tích hợp đa lĩnh vực và làm chủ công nghệ.

GS.TS. Nguyễn Hữu Tú – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội chia sẻ: "Chúng tôi nhận thấy việc kết hợp giữa y học và công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang đem lại hiệu quả và cơ hội phát triển. Nhà trường tham gia chương trình không chỉ với vai trò cung cấp chuyên môn y học, mà còn góp phần đưa ra các đề bài từ thực tế lâm sàng, để các giải pháp công nghệ giải quyết đáp ứng nhu cầu của ngành và thực tế".

Sau vòng hackathon, các đội xuất sắc sẽ tiếp tục bước vào lộ trình phát triển dự án nhiều giai đoạn cùng mạng lưới chuyên gia của Harvard HSIL. Các đội được lựa chọn sẽ tham gia bootcamp trực tuyến, nhận cố vấn 1:1 từ các chuyên gia quốc tế và có cơ hội kết nối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ y tế. Chương trình dự kiến khép lại bằng Demo Day toàn cầu vào tháng 6/2026.