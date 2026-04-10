中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Học giả Trung Quốc nhận định về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Thứ Sáu, 08:58, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Là học giả gắn bó với Việt Nam, giáo sư Mễ Lương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc) đánh giá cao ý nghĩa và đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

 

Là Tiến sĩ đầu tiên của Trung Quốc học tập tại Việt Nam sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ, giáo sư Mễ Lương hết sức vui mừng và trông đợi chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc.

Ông cho rằng, chỉ trong hơn 1 năm, lãnh đạo cao nhất của Việt Nam đã 2 lần thăm Trung Quốc, đặc biệt là sau khi vừa được bầu giữ chức Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, điều này đã cho thấy sự coi trọng của lãnh đạo Việt Nam đối với quan hệ Việt - Trung.

hoc gia trung quoc nhan dinh ve chuyen tham cua tong bi thu, chu tich nuoc to lam hinh anh 1
Giáo sư Mễ Lương

Theo ông, việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp và thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng quan hệ song phương: “Lãnh đạo hai nước cần duy trì liên lạc chặt chẽ để trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến hai bên, cũng như các vấn đề quốc tế, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của quan hệ song phương. Tôi tin rằng, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ mang lại những kết quả hết sức quan trọng. Tôi rất lạc quan về quan hệ Trung - Việt”.

Ông đánh giá, quan hệ Việt - Trung thời gian gần đây đã phát triển hết sức tích cực. Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đều dành sự quan tâm lớn đến sự phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững của quan hệ song phương, cũng như việc duy trì liên lạc và tương tác chặt chẽ, định hướng và dẫn dắt sự phát triển của quan hệ hai nước. Tin cậy chính trị giữa hai bên không ngừng được củng cố. Hợp tác kinh tế và giao lưu nhân văn ngày càng sâu sắc, trở thành những điểm nhấn trong quan hệ song phương.

Theo ông, sự tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo hai nước đã tạo nền tảng chính trị vững chắc cho hợp tác. Với nền tảng này, quan hệ mọi mặt giữa Việt Nam và Trung Quốc, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, du lịch sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng với dư địa ngày càng lớn.

Ông cũng đánh giá cao triển vọng quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai bên. Việt Nam đang là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc. Tuy nhiên, giáo sư Mễ Lương dự đoán, với đà phát triển như hiện nay, Việt Nam có thể sẽ vươn lên thứ hạng cao hơn trong số các đối tác thương mại hàng đầu của nước này.

Giáo sư Mễ Lương cho biết: “Tôi hy vọng chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của quan hệ Trung - Việt và đưa quan hệ chính trị, kinh tế song phương lên một tầm cao mới. Tôi có đầy đủ lý do để tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, quan hệ Trung-Việt sẽ đạt được những bước phát triển vượt bậc hơn nữa”.

Về các lĩnh vực hợp tác trong tương lai, ông nhấn mạnh, trước hết và quan trọng nhất là cần tăng cường hợp tác giữa hai Đảng, trong đó bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực như xây dựng Đảng và phòng chống tham nhũng. Thứ hai, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh, tăng cường hợp tác tư pháp. Thứ ba, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và văn hóa, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế số, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp và giao lưu nhân văn.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn và cửa khẩu thông minh giữa hai bên, việc hợp tác triển khai các dự án năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời và thủy điện cũng nên được đẩy mạnh, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu đang chịu nhiều áp lực như hiện nay.

Cuối cùng, ông cho rằng, nông nghiệp nên tiếp tục là trọng tâm hợp tác giữa hai nước, khi Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông thủy sản lớn nhất của Việt Nam và triển vọng tương lai đầy hứa hẹn.

 

 

Bích Thuận - Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tag: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc giáo sư Việt Nam Trung Quốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Thường trực Ban Bí thư bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia

Thường trực Ban Bí thư bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia

VOV.VN - Tối 9/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới sân bay quốc tế Techo ở thủ đô Phnom Penh, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia.

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở miền núi Nghệ An

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở miền núi Nghệ An

VOV.VN - Ngay sau Đại hội Đảng bộ, các địa phương miền núi Nghệ An đã khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết bằng những chương trình hành động sát thực tiễn. Trên cơ sở tiềm năng lợi thế, các địa phương đang nỗ lực, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu đổi mới, phát triển.

Chính quyền 2 cấp cẩn đẩy mạnh theo hướng rõ thẩm quyền, trao nguồn lực

Chính quyền 2 cấp cẩn đẩy mạnh theo hướng rõ thẩm quyền, trao nguồn lực

VOV.VN - Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, từ giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí đến nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, để mô hình này vận hành hiệu quả cần tiếp tục hoàn thiện về phân cấp, tổ chức bộ máy, nguồn lực và cơ chế giám sát.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội