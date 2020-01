5 người chết cháy ở TP HCM trong ngôi nhà không cửa thoát hiểm

Trưa nay (21/1), Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người trong một gia đình tử vong tại quận 9. Vụ cháy xảy ra tại một ngôi nhà không có cửa thoát hiểm và nằm trong một con hẻm nhỏ.

Hiện trường vụ việc được được phong tỏa nghiêm ngặt.

Theo người dân sống quanh khu vực xảy ra vụ cháy, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 4h sáng ngày 21/1, nhằm 27 tháng Chạp, tại căn nhà số 567/22F đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9. Khi phát hiện, mọi người sống trong hẻm đã hô hoán dập tắt đám cháy nhưng bất thành.

Ông Lê Văn Bông chứng kiến vụ cháy kể lại: “Nhà tôi ở đây, lúc khoảng 4h sáng, tôi lên lầu thấy cháy và la lên, bà con lối xóm cũng la lên nhưng không có nhiều người để dập lửa, xe chữa cháy cũng không vô được. Khi lực lượng PCCC xuống mới dập tắt đám cháy”.



Hàng xóm cho biết, căn nhà cháy có kết cấu như một phòng trọ, chỉ có một cửa chính, không có cửa phụ. Ngay cửa ra vào của căn nhà là 4 chiếc xe máy nên càng khó thoát. Chị Ngô Thị Trang, người dân sống gần hiện trường nói: “Lúc đó rối quá, phải chi có cửa thoát hiểm thì cháy đằng trước chạy đằng sau lưng. Không có cửa thoát hiểm nên cháy ngay chân mấy chiếc xe, lửa to thì không biết chạy đường nào, trèo lên mấy chiếc xe cũng chết hà”.

Xe cứu thương chở thi thể các nạn nhân về trung tâm pháp y để khám nghiệm.

Theo Công an Quận 9, sau khoảng 7 phút kể từ khi nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng đã tiếp cận được hiện trường. Tuy nhiên, do căn nhà nằm sâu trong hẻm, cách đường chính Đỗ Xuân Hợp khoảng 400 mét nên công tác chữa cháy gặp khó khăn, sau khoảng 20 phút ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng Công an Quận 9 thông tin thêm: “Tại hiện trường cửa ra vào có 4 xe máy để chắn ngay cửa ra vào của căn nhà này và đã bị cháy rụi. Qua kiểm tra phát hiện có 5 người trong gia đình tử vong. Ngọn lửa bao trùm cũng làm sập phần gác gỗ của căn nhà và dẫn đến hậu quả đáng tiếc”.

Các nạn nhận được xác định gồm: bà Lê Thị Huệ (sinh năm 1950); Lê Hoàng Thanh (sinh năm 1980); Lê Hoàng Trung (sinh năm 1978); Lê Thị Tuyết Mai (sinh năm 1976) và Trần Mỹ Huyền (sinh năm 1990) cả 5 người cùng trong một gia đình.

Các nạn nhân đều là những người lao động nghèo, có hoàn cảnh rất khó khăn. Ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện các cấp ngành quận 9 đã có mặt tại hiện trường chia sẻ, động viên gia đình nạn nhân. Uỷ ban MTTQ quận 9 hỗ trợ 20 triệu đồng/ trường hợp.

Ông Trần Văn Bảy, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận 9 cho biết thêm: “Bước đầu xác định là những người lao động có hoàn cảnh rất khó khăn, chúng tôi có vận động sự chia sẻ của cộng đồng hàng xóm láng giềng nhưng chủ yếu phường và quận sẽ chịu trách nhiệm, hỗ trợ kinh phí để lo hậu sự kể cả kinh phí hỗ trợ sau khi mình làm tròn hậu sự”.