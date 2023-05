7 người chết, 12 người bị thương liên quan đến các vụ cháy trong tháng 4

Cũng trong tháng 4, xảy ra 3 vụ nổ, làm 2 người chết và bị thương 7 người. So với tháng 3/2023, số vụ cháy tăng 15 vụ (tăng 14,71%), giảm 1 người chết, tăng 12 người bị thương, thiệt hại tài sản tăng 21,15 tỷ đồng; số vụ nổ tăng 3 vụ, số người chết tăng 2 người, tăng 7 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2022, số vụ cháy giảm 15 vụ, giảm 1 người chết, tăng 7 người bị thương (12/5 người), thiệt hại về tài sản tăng 4,39 tỷ đồng; số vụ nổ tăng 1 vụ, số người chết giảm 1 người, tăng 7 người bị thương.

Cháy điểm trông giữ xe trái phép trên đường Trần Quốc Hoàn (Hà Nội) hôm 6/5

Tháng 4/2023, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an các địa phương đã xuất 932 lượt phương tiện, 5.650 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tổ chức chữa cháy 196/211 vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn và trực tiếp hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người, cứu được 59 người bị mắc kẹt, tìm được 84 thi thể; tổ chức di chuyển và cứu được một lượng lớn tài sản trong các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Đáng chú ý, số vụ cháy chủ yếu xảy ra tại nhà dân là 48 vụ (chiếm 41,03%); 18 vụ cháy kho, cơ sở sản xuất, kinh doanh (chiếm 15,38%); 13 vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh (chiếm 11,11%); 12 vụ cháy phương tiện giao thông (chiếm 10,26%); 7 vụ cháy rừng (chiếm 5,98%); 2 vụ cháy trụ sở làm việc (chiếm 1,71%); 1 vụ cháy chợ (chiếm 0,85%); 1 vụ cháy cơ sở giáo dục (chiếm 0,85%); 1 vụ cháy cơ sở y tế (chiếm 0,85%) và 14 vụ cháy các loại hình cơ sở khác (chiếm 11,97%). Trong đó, xảy ra 2 vụ cháy lớn (2/117 vụ), chỉ chiếm 1,7% tổng số vụ cháy.

Đã điều tra làm rõ nguyên nhân 46/117 vụ (chiếm 39,32%), trong đó do sự cố hệ thống, thiết bị điện 32 vụ (chiếm 27,35%); do sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 8 vụ (chiếm 6,84%); 2 vụ do sự cố kỹ thuật (chiếm 1,71%) và do nguyên nhân khác 4 vụ (chiếm 3,42%). Các vụ cháy chủ yếu xảy ra ở khu vực thành thị xảy ra 68 vụ (chiếm 58,12%), nông thôn xảy ra 49 vụ (chiếm 41,88%).

Tình hình cháy tại khu dân cư, nhà dân diễn biến phức tạp

Trong tháng 4/2023, tình hình cháy tăng 2 tiêu chí (số vụ cháy và thiệt hại về tài sản) so với tháng 3/2023 và giảm 2 tiêu chí (số vụ và thiệt hại về người) so cùng kỳ năm 2022. Trong tháng tình hình cháy tại khu dân cư, nhà dân diễn biến phức tạp, chiếm tỷ lệ cao (chiếm 38,4%), xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người; tình hình cháy tại các cơ sở sản xuất, kho tàng và phương tiện giao thông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tháng 5/2023, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tập trung thực hiện tổng kết thực hiện Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực CNCH, nghiên cứu tham mưu sửa đổi, bổ sung Luật PCCC; xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH; tăng cường công tác kiểm tra thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH; chủ động lực lượng phương tiện tổ chức chữa cháy, CNCH hiệu quả các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra; tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy (đặc biệt là các vụ cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người); xử lý nghiêm đối với người đứng đầu các cơ sở không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, để xảy ra tình trạng vi phạm các quy định về PCCC và CNCH dẫn đến cháy, cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

Tháng 5 bước vào mùa nắng nóng, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo các đơn vị, cơ sở và hộ gia đình nâng cao cảnh giác, cẩn trọng trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, đặc biệt là an toàn trong sử dụng điện và thiết bị điện, góp phần kiềm chế sự gia tăng về số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra./.