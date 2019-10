70.000 trẻ em ở Vĩnh Long sẽ thụ hưởng Chương trình Sữa học đường

Ngày 29/10/2019 tại tỉnh Vĩnh Long, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tỉnh Vĩnh Long và Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk đã chính thức ký kết hợp đồng triển khai đề án "Sữa học đường (SHĐ) cho trẻ trường mầm non và tiểu học công lập giai đoạn 2018-2021" của tỉnh Vĩnh Long. Vĩnh Long là tỉnh thứ hai ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và là một trong 17 tỉnh/thành trên cả nước hiện nay thực hiện chương trình SHĐ.

Ông Phạm Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở GD và ĐT tỉnh Vĩnh Long và ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Điều hành Nghiên cứu và Phát triển Vinamilk ký kết hợp đồng triển khai đề án Sữa học đường cho trẻ trường mầm non và tiểu học tỉnh Vĩnh Long

Theo đề án, từ tháng 11/2019, khoảng 70.000 học sinh mầm non và tiểu học công lập của tỉnh Vĩnh Long sẽ chính thức được thụ hưởng chương trình SHĐ. Các trẻ em mầm non công lập và học sinh tiểu học sẽ được uống sữa 3 lần/tuần và mỗi lần là 1 hộp sữa tươi tiệt trùng 180ml.



Chương trình SHĐ tại tỉnh Vĩnh Long chính là kết quả của một quá trình làm việc nghiêm túc và lâu dài của Sở GD và ĐT cùng các ban ngành liên quan, từng bước cụ thể hóa chiến lược và mục tiêu Quốc gia về dinh dưỡng trẻ em theo Quyết định số 1340/QĐ-TTg, ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình SHĐ nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

Tương tự như các địa phương đã triển khai chương trình SHĐ trên cả nước, chương trình SHĐ tỉnh Vĩnh Long cũng được tiến hành theo hình thức xã hội hóa. Cụ thể theo đề án, nhà nước hỗ trợ (25%), Vinamilk hỗ trợ (25%) và phụ huynh chỉ phải đóng 50% chi phí cho 1 hộp sữa. Riêng đối với trẻ em thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và trẻ khuyết tật học hòa nhập thì theo chương trình SHĐ sẽ được uống sữa miễn phí 100%. Trong đó kinh phí nhà nước hỗ trợ 50% và công ty Vinamilk hỗ trợ 50%.

Để chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình SHĐ, Sở GD và ĐT tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành xây dựng đề án từ năm 2017 và chính thức tổ chức đấu thầu chương trình một cách công khai, minh bạch từ ngày 31/05/2019. Đến ngày 21/10/2019, tỉnh đã chính thức công bố Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) là đơn vị cung cấp sữa cho đề án với giá trị trúng thầu là 89,9 tỷ đồng. Sản phẩm sữa cung cấp cho chương trình SHĐ là sữa tươi tiệt trùng được chế biến từ sữa tươi nguyên liệu, hoàn toàn đảm bảo chất lượng và đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sữa tươi nguyên liệu theo Thông tư số 29/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ngoài ra, trên bao bì hộp sữa có logo SHĐ của Bộ Y tế, giúp phụ huynh học sinh yên tâm về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm.

Ông Phạm Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở GD và ĐT tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Việc ký kết hợp đồng với Vinamilk triển khai đề án SHĐ là một cột mốc quan trọng trong hoạt động sư phạm của tỉnh Vĩnh Long. Chúng tôi rất tin tưởng Vinamilk khi quyết định chọn công ty là đơn vị cung cấp sản phẩm cho đề án này. Đề án này có ý nghĩa thực sự quan trọng, cả về mặt giáo dục, dinh dưỡng, văn hóa và tâm lý xã hội trong học đường nói riêng và có sức lan tỏa cộng đồng nói chung. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục làm công tác truyền thông và nhiều hình thức tuyên truyền khác trong hệ thống giáo dục để những đơn vị chưa tham gia và phụ huynh học sinh chưa tham gia trực tiếp vào đề án SHĐ sẽ tiếp tục có sự thay đổi về cách nghĩ, cách nhìn cũng như hiểu được ý nghĩa nhân văn của chương trình. Và chúng tôi cũng hy vọng đề án không chỉ thực hiện ở giai đoạn này mà sẽ tiếp tục được thực hiện nối dài trong nhiều năm tới”.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có hơn 300 trường mầm non và tiểu học. Với khối mầm non, hiện số trẻ bị suy dinh dưỡng thể cân nặng tỷ lệ 2,9%; số trẻ suy dinh dưỡng thể chiều cao tỷ lệ 1,5%; số trẻ nặng hơn so với tuổi tỷ lệ 2,0%. Tỷ lệ bé sạch, bé chăm và bé ngoan đều đạt từ 95% trở lên; tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình mầm non là 98,6% vào cuối năm học 2015-2016. Với khối tiểu học, trẻ ở lứa tuổi tiểu học của Vĩnh Long có tốc độ tăng trưởng chậm hơn, nhất là đối với trẻ thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; thể lực nhiều trẻ chưa đạt yêu cầu so với độ tuổi, tình trạng trẻ em thấp còi, yếu thể lực là do chế độ ăn không đầy đủ các chất dinh dưỡng hoặc chất lượng quá kém trong các bữa ăn từ gia đình, nhiều gia đình kinh tế khó khăn nên thiếu quan tâm đến việc chăm sóc con em mình.

Trong 43 năm hình thành và phát triển, Vinamilk luôn cam kết mang lại nguồn dinh dưỡng chất lượng hàng đầu cho cộng đồng, đặc biệt là các em nhỏ, nguồn nhân lực tương lai của đất nước

Nhìn chung, nhiều trẻ ở lứa tuổi tiểu học phát triển thể lực chưa tương xứng với độ tuổi, đều do chế độ ăn uống của trẻ thiếu sự quan tâm của gia đình, chất lượng các bữa ăn chưa đáp ứng đủ chất dinh dưỡng để trẻ phát triển. Chính vì vậy, việc chương trình SHĐ chính thức được thực hiện tại tỉnh Vĩnh Long có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc nâng cao thể trạng của trẻ em địa phương góp phần phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Điều hành Nghiên cứu và Phát triển Vinamilk cho biết: “Trong 43 năm hình thành và phát triển, Vinamilk luôn cam kết mang lại nguồn dinh dưỡng và chất lượng cao cấp hàng đầu cho cộng đồng, đặc biệt là các em nhỏ, nguồn nhân lực tương lai của đất nước. Chính vì vậy, chúng tôi rất tự hào được đồng hành cùng tỉnh Vĩnh Long triển khai chương trình SHĐ cho 70.000 học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh. Tôi tin rằng chương trình sẽ đem lại lợi ích thiết thực đối với sự phát triển của trẻ em tỉnh Vĩnh Long”.

Chương trình SHĐ được triển khai từ rất sớm tại hơn 60 quốc gia như: Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Anh... Tại Châu Á, Nhật Bản thực hiện chương trình ngay sau Thế chiến thứ 2 và được xem là hình mẫu thần kỳ với kết quả: chiều cao trung bình của nam thanh niên Nhật từ mức 1m50, thấp gần nhất Châu Á, lên mức 1m72 như ngày nay. Ngoài ra, theo báo cáo năm 2007 tại Nhật Bản, thông qua chương trình SHĐ 7,08 triệu trẻ em trong 99,2% trường tiểu học và 2,9 triệu học sinh trong 85,8% trường trung học cơ sở đã có bữa trưa hoàn chỉnh. Thái Lan cũng triển khai chương trình SHĐ thành công từ năm 1992 cho trẻ từ 3-12 tuổi, giúp giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi từ 51% năm 1980 xuống dưới 10% năm 2006 và sau 18 năm, đến năm 2010 thì chiều cao tăng thêm 5cm mỗi năm.

Tham quan nhà máy và trang trại bò sữa là hoạt động được Vinamilk tổ chức cho các em học sinh, phụ huynh, giáo viên… để tìm hiểu thêm về quy trình làm ra những hộp sữa học đường.