77.700 người dân tại TP.HCM tham gia bình dân học vụ số

Ông Lý Minh Tuân, Trưởng phòng Kinh tế số - Xã hội số, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết, giai đoạn 2025 - 2026, toàn thành phố đã tổ chức 546 lớp, khóa học với hơn 77.700 lượt người tham gia.

Người lớn tuổi được hướng dẫn sử dụng các ứng dụng như công dân số, VNeID

Hơn 7.900 công chức viên chức hoàn thành chương trình phổ cập kỹ năng số, ứng dụng Công dân số TP.HCM đã ghi nhận hơn 6 triệu lượt tương tác và hơn 691.000 lượt cài đặt, sử dụng thực tế.

Tại 168 phường, xã, đặc khu, có 5.947 tổ công nghệ số cộng đồng với khoảng 29.000 thành viên. Khoảng 80 địa phương đã thành lập “Đội hình bình dân học vụ số” hoặc mô hình tương đương để trực tiếp hướng dẫn người dân.

Thành phố cũng triển khai 63 lớp chuyên biệt cho hơn 3.200 người khuyết tật. Một số mô hình gần gũi với dân được triển khai như “Cà phê số”, “Trạm công dân số”, “Khu phố số”, “Chợ 4.0 - Nông thôn số” và tổ công nghệ số lưu động tại khu nhà trọ. Một số địa phương phát hành tài liệu song ngữ Việt - Hoa, Việt - Chăm, Việt - Khmer để mở rộng khả năng tiếp cận.

Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, người dân đang chuyển từ tâm lý e ngại sang chủ động dùng ứng dụng VNeID, thanh toán không tiền mặt và xử lý hồ sơ trực tuyến. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn một số khó khăn. "Khoảng 73% gặp khó khăn do người dân quên mật khẩu, thông tin căn cước; 63,7% người cao tuổi, tiểu thương và lao động tự do chưa quen dùng điện thoại thông minh cũng như hệ thống dịch vụ công do triển khai toàn quốc nên đôi lúc quá tải".

Ông Lý Minh Tuân, Trưởng phòng Kinh tế số - Xã hội số, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM (Ảnh: C.T)

Ông Tuân cho biết, thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục chuẩn hóa nội dung đào tạo, bổ sung kiến thức về AI, dữ liệu, ưu tiên học sinh, người cao tuổi, nhóm yếu thế; tiếp tục hoàn thiện học liệu số trên cổng phổ cập bình dân học vụ, củng cố lại hoạt động của tổ chuyển đổi số cộng đồng sau quá trình sắp xếp.