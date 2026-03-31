89/126 xã phường ở Hà Nội đạt mức A chỉ số cải cách hành chính

Thái độ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng lên rõ rệt

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quân cho biết, Thành phố Hà Nội luôn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình cải cách, để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền 2 cấp, chất lượng phục vụ nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2025, trước việc triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, việc đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính của Thành phố phải có sự thay đổi để phù hợp với hoạt động tổ chức mô hình chính quyền mới.

Theo đó, Thành phố Hà Nội đã ban hành bộ chỉ số cải cách hành chính mới theo hướng giản lược các tiêu chí không phù hợp với hoạt động của mô hình chính quyền trước đây, chú trọng các tiêu chí như sắp xếp bộ máy, xây dựng quy chế, quy trình nội bộ, tích hợp một số nội dung chỉ số có liên quan đến công tác cải cách hành chính: Chỉ số chuyển đổi số (DTI), bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, chỉ số SIPAS trong nội bộ Thành phố. Đồng thời, Hà Nội tiếp tục quan tâm, đổi mới tới nội dung điểm thưởng trong công tác cải cách hành chính, trọng tâm là các sáng kiến, mô hình đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số mang tính đột phá, có ảnh hưởng sâu rộng, hiệu quả rõ nét và có thể áp dụng cho nhiều cơ quan, đơn vị, đồng thời ghi nhận các nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị góp phần cải thiện chỉ số do Trung ương đánh giá đối với Thành phố như PAR INDEX, SIPAS.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội đánh giá, trên cơ sở kết quả chấm điểm năm 2025, nhìn chung, công tác cải cách hành chính, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả nổi bật, với nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, thái độ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ được nâng lên rõ rệt, công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, từ đó Thành phố nhận được nhiều hơn sự chia sẻ, đồng cảm từ người dân, doanh nghiệp đối với những nỗ lực, cố gắng của các cấp chính quyền, địa phương. Sự quan tâm của lãnh đạo trong đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng đội ngũ, công tác sắp xếp cán bộ tạo sự chuyển biến nhất định trong hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội chung của Thành phố.

89 đơn vị đạt mức A, 37 đơn vị đạt mức B

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội thông tin, kết quả chỉ số cải cách hành chính trung bình khối Sở năm 2025 là 92.2%, tăng 5.65% so với năm 2024; điểm đánh giá từ điều tra xã hội học của các đơn vị đều đạt mức khá cao và ít chênh lệch, từ 27.98-28.96 trên tổng số 30 điểm, phản ánh mức độ hài lòng tích cực của các đối tượng khảo sát đối với chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính.

Đối với khối UBND xã, phường, kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2025 đối với khối xã, phường đạt mức cao và tương đối đồng đều giữa các nhóm đơn vị. Trong tổng số 126 xã, phường được đánh giá, có 89 đơn vị đạt mức A (điểm cao nhất 95.58, điểm thấp nhất 90.06), chiếm 70.63%, 37 đơn vị đạt mức B (điểm cao nhất 89.99, điểm thấp nhất 80.28), không có đơn vị nào mức C. Kết quả điều tra xã hội học của các xã, phường chủ yếu dao động trong khoảng 26–28/30 điểm, nhiều đơn vị đạt trên 27 điểm. Điểm cao nhất đạt 28.36 điểm và thấp nhất là 24.99 điểm. Kết quả này phản ánh mức độ hài lòng của người dân và các tổ chức đối với chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Mạnh Quân cũng cho rằng, năm 2025 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế do là năm đầu tiên triển khai sau khi mô hình chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, nên nhiều đơn vị (nhất là UBND cấp xã) còn lúng túng trong việc tự đánh giá, cho điểm kết quả tự chấm dẫn tới phải bổ sung nhiều tài liệu kiểm chứng.

Mặc dù đạt được kết quả cao, nhưng một số cơ quan, đơn vị vẫn còn bị đánh giá thấp ở một số tiêu chí như việc tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại một số cơ quan chưa được thường xuyên, công tác tổng hợp, báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính còn hạn chế, giải quyết hồ sơ hành chính còn tồn đọng, thực hiện cơ chế tự chủ, quản lý tài chính chưa thực sự đồng đều, nhiều sáng kiến, mô hình mới chỉ dừng ở mức độ ý tưởng, hoặc thí điểm tại phạm vi hẹp, chưa nhân rộng.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Mạnh Quân nhấn mạnh, để công tác cải cách hành chính ngày càng hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội nói riêng, của cả nước nói chung, hội đồng thẩm định đề nghị các Sở và UBND xã, phường lưu ý trên cơ sở kết quả chỉ số cải cách hành chính đã công bố, các Sở, UBND xã, phường sớm tổ chức hội nghị rà soát, phân tích và đánh giá, rút kinh nghiệm về quá trình triển khai và kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2025 theo từng lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần. Bên cạnh đó, cần quan tâm bố trí đủ nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính; chủ động nghiên cứu, thí điểm hoặc nhân rộng các mô hình cải cách mới có hiệu quả, phù hợp với phạm vi, thẩm quyền được giao và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính.