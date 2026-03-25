Chuyển đổi số thúc đẩy cải cách hành chính tại Tuyên Quang

Những kết quả cụ thể, đo đếm được không chỉ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn từng bước củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy chính quyền các cấp.

Tỉnh Tuyên Quang hiện có 125 Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) với 135 điểm tiếp nhận. Trong đó, Trung tâm PVHCC tỉnh bố trí 2 điểm tiếp nhận; 124 Trung tâm PVHCC cấp xã bố trí 133 điểm tiếp nhận, (có 9 Trung tâm cấp xã tổ chức 2 điểm tiếp nhận). Hệ thống Trung tâm được tổ chức khoa học, vận hành ổn định; đội ngũ cán bộ, công chức được bố trí tinh gọn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, việc huy động sự tham gia của đoàn viên thanh niên và các Tổ công nghệ số cộng đồng đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công ngay từ cơ sở.

Công chức Trung tâm PVHCC xã Minh Quang hướng dẫn công dân lấy số thứ tự

Cùng với kiện toàn tổ chức bộ máy, Tuyên Quang đẩy mạnh rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC). Nhiều thủ tục được rút ngắn thời gian giải quyết, giảm thành phần hồ sơ, tăng cường khai thác dữ liệu số nhằm hạn chế giấy tờ trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, tổng số TTHC có hiệu lực áp dụng trên địa bàn tỉnh là 2.172 TTHC, trong đó 1.833 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, 339 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Đáng chú ý, có tới 2.141 TTHC được triển khai giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính tại Trung tâm PVHCC các cấp; 1.947 TTHC được giải quyết theo cơ chế “một cửa”; 833 TTHC được xây dựng quy trình liên thông, góp phần bảo đảm giải quyết công việc thông suốt, hiệu quả.

Chuyển đổi số tiếp tục đóng vai trò “đòn bẩy” trong CCHC, với hạ tầng viễn thông – công nghệ thông tin được đầu tư đồng bộ, tạo nền tảng vững chắc cho xây dựng chính quyền số. Việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và giao dịch số không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân trong giai đoạn phát triển mới.

Từ thực tiễn đời sống, chuyển đổi số đã tạo ra những thay đổi rõ nét. Theo bà Trần Thị Ngọc, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 3, phường Minh Xuân, các hoạt động thường ngày của người dân, từ học tập, khám chữa bệnh đến mua sắm, thanh toán, đều trở nên thuận tiện, minh bạch và an toàn hơn.

Tại các vùng sâu, vùng xa nơi điều kiện tiếp cận công nghệ còn nhiều hạn chế; các Tổ công nghệ số cộng đồng phát huy vai trò xung kích với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số”. Đoàn viên thanh niên và cán bộ cơ sở trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số làm quen với định danh điện tử, ví điện tử và Cổng dịch vụ công. Ông Hoàng Văn Tương, thôn Trung Tâm, xã Bằng Hành đánh giá: Trung tâm PVHCC xã hoạt động ngày càng hiệu quả, quy trình giao dịch thông suốt, cán bộ tận tình, thân thiện. Còn với ông Giàng Mí Di, thôn Quán Dín Ngài, xã Đồng Văn, việc nộp hồ sơ trực tuyến giúp người dân chủ động theo dõi tiến độ giải quyết ngay trên điện thoại, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí đi lại.

Tại xã Đồng Văn, hiệu quả CCHC gắn với chuyển đổi số được thể hiện rõ nét. Ông Mua Mí Vừ, Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC xã cho biết, từ ngày 01/7 đến 31/12/2025, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 7.600 hồ sơ, với tỷ lệ số hóa đạt 100%. Riêng trong tháng 01/2026, Trung tâm đã hỗ trợ công dân nộp trực tuyến 870 hồ sơ trên Hệ thống dịch vụ công Quốc gia; toàn bộ số hồ sơ này đều được giải quyết và trả kết quả trước hạn. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt điểm tuyệt đối 18/18.

Người dân đến Trung tâm PVHCC xã Lũng Cú thực hiện thủ tục hành chính, thuận tiện và nhanh chóng

Theo ông Phạm Thanh Hòa, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang, kiêm Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh, từ ngày 1/7 đến 31/12/2025, tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận trên 88.500 hồ sơ TTHC. Tỷ lệ giải quyết trước hạn đạt 95,79% ở cấp tỉnh và 99,07% ở cấp xã; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 95,3%, trong đó có hơn 1.000 dịch vụ công toàn trình. Công tác số hóa hồ sơ đạt 87,67%, góp phần hình thành kho dữ liệu số dùng chung, giúp người dân và doanh nghiệp không phải nộp lại những giấy tờ đã có trong hệ thống.

Riêng trong tháng 1/2026, Tuyên Quang tiếp nhận và giải quyết hơn 120.000 hồ sơ, trên 67% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt trên 99%. Những kết quả này cho thấy hệ thống giải quyết TTHC vận hành ổn định, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, việc giải quyết TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính đã tạo thuận lợi rõ rệt cho người dân, góp phần thay đổi căn bản phương thức phục vụ của bộ máy hành chính nhà nước. Song song với đầu tư hạ tầng và công nghệ, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thông qua đào tạo, tập huấn kỹ năng số, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Công tác rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC được triển khai thường xuyên theo hướng công khai, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ CCHC theo tinh thần các nghị quyết của Chính phủ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC gắn với khai thác hiệu quả dữ liệu số. Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, tỉnh đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, thực sự là chính quyền phục vụ trong kỷ nguyên số.