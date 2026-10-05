9 cơ sở giáo dục được chuyển giao về địa phương quản lý

Cụ thể, tại Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 30/9/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ Thực phẩm từ Bộ Công Thương về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý.

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Công nghệ Thực phẩm được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Công Thương về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý.

Tại Quyết định số 1882/QĐ-TTg ngày 30/9/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý.

Tại Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 30/9/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND tỉnh Ninh Bình quản lý.

Tại Quyết định số 1884/QĐ-TTg ngày 30/9/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND thành phố Hải Phòng quản lý.

Tại Quyết định số 1885/QĐ-TTg ngày 30/9/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển giao nguyên trạng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội, Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng (4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp) từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND thành phố Hà Nội quản lý,

Tại Quyết định số 1888/QĐ-TTg ngày 30/9/2026, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về UBND thành phố Đồng Nai quản lý.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và 9 cơ sở giáo dục nêu trên rà soát, hoàn thiện hồ sơ, số liệu; tổ chức thực hiện bàn giao nguyên trạng các cơ sở giáo dục về các địa phương quản lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các địa phương và các Bộ: Nội vụ, Tài chính thực hiện điều chuyển biên chế viên chức, người lao động, bàn giao người học, tài chính, tài sản, trụ sở các cơ sở giáo dục để quản lý theo quy định của pháp luật; không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản trong quá trình chuyển giao.

UBND các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Đồng Nai tiếp nhận nguyên trạng các cơ sở giáo dục nêu trên để quản lý theo quy định của pháp luật; phối hợp với các Bộ liên quan thực hiện việc tiếp nhận biên chế viên chức, tài chính, tài sản, trụ sở của các cơ sở giáo dục để quản lý theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ sở giáo dục sau khi tiếp nhận tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, các địa phương trên quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại và bảo đảm tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục sau khi tiếp nhận theo quy định pháp luật; bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không làm gián đoạn hoạt động đào tạo; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học, viên chức, người lao động; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đất đai theo quy định của pháp luật.

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