VOV.VN - “Chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục”. Đây cũng là yêu cầu được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh và được đặt trong tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị đất nước tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.
VOV.VN - Nghị quyết 18-NQ/TW đặt con người ở vị trí trung tâm của phát triển, yêu cầu đổi mới giáo dục từ truyền thụ kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực, nhân cách và khả năng thích ứng. Nhà trường, gia đình và xã hội cùng tham gia xây dựng thế hệ công dân Việt Nam thời kỳ mới.
VOV.VN - Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu lấy Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị làm trọng tâm triển khai, đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
VOV.VN - Ngay sau kỳ thi lớp 10 và tốt nghiệp THPT 2026, những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm với ngành giáo dục tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Thông điệp xuyên suốt là tạo đột phá trong giáo dục để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.