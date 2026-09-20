Chuyển mạnh từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục để phát triển nguồn nhân lực

VOV.VN - Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu lấy Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị làm trọng tâm triển khai, đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.