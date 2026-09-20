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Chuyển mạnh từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”
Chủ Nhật, 06:00, 20/09/2026

Chuyển mạnh từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”

VOV.VN - “Chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục”. Đây cũng là yêu cầu được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh và được đặt trong tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị đất nước tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.

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PV/VOV1
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