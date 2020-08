An Giang lên kế hoạch đón hơn 1.000 học sinh từ Campuchia về nhập học

Sở GD&ĐT tỉnh An Giang cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh là người Việt Nam theo học ở các trường trong tỉnh An Giang hiện đang ở Campuchia trở lại trường sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19;

An Giang sẽ đón khoảng 1.200 học sinh từ Campuchia trở về Việt Nam để nhập học trong năm học mới.

Đồng thời, tạo thuận lợi để các học sinh tiếp cận chương trình năm học theo từng khối lớp, từng địa bàn, phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm đảm bảo lượng kiến thức, nội dung học tập theo quy định, tỉnh đã có kế hoạch tiếp nhận khoảng 1.200 học sinh từ Campuchia trở về Việt Nam để nhập học trong năm học mới này.

Theo kế hoạch, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang sẽ phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức ba đợt đón các em học sinh về nhập học trong năm nay. Đợt 1 đón hơn 400 em, trong đó có 262 em cấp Tiểu học, THCS 133 và THPT 32 em; đợt 2 dự kiến khoảng 200 học sinh và đợt 3 đón tất cả các học sinh còn lại.

Các em học sinh trường Tiểu học B Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Khi tiếp nhận về, các em này sẽ được cách ly tập trung tại huyện An Phú. Thời gian cách ly tối thiểu 28 ngày, tính từ ngày học sinh qua biên giới, trong đó 14 ngày cách ly tập trung và 14 ngày theo dõi sức khỏe tại nhà. Sau thời gian cách ly, nếu không phát hiện bệnh sẽ cho các em đi học.

Cùng với đó, sẽ tổ chức cho phụ huynh học sinh ký cam kết cho các em học sinh ở Việt Nam tiếp tục học tập trong thời gian phòng, chống dịch bệnh hiện nay.

Trong thời gian đi học ngành y tế địa phương tiếp tục theo dõi sức khỏe các em để sớm phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp nóng sốt. Hiện nay UBND huyện An Phú, nơi tiếp nhận cách ly đang triển khai các biện pháp để tiếp nhận học sinh về cách ly đảm bảo an toàn.

“Trên địa bàn huyện An Phú có gần 1.200 học sinh, địa bàn huyện thì có 3 khu cách ly, do số học sinh đông như vậy thì huyện đã có liên hệ với huyện bạn, mỗi đơn vị nhận khoảng 150 em. Hiện nay đang chờ công văn chấp thuận của UBND tỉnh An Giang, thì mình sẽ làm thông báo cho các trường và trường sẽ liên hệ với học sinh của mình để hẹn ngày, giờ sau đó đưa xe đến đón các em đến khu cách ly”, ông Đoàn Bình Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện An Phú cho biết./.