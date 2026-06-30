An Giang triển khai lấy mẫu ADN đối với 37 phần mộ liệt sĩ

Tham dự buổi lấy mẫu có Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, các sở, ngành, lực lượng công an, y tế và chính quyền địa phương.

Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang

Tại đây, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm và từng phần mộ liệt sĩ - những người con ưu tú đã nằm lại nơi chiến trường vì nền độc lập của dân tộc. Ngay sau nghi thức dâng hương, chương trình bước vào nội dung khai mạc thực hành lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú. Đây là bước triển khai cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo quốc gia 515 về ứng dụng phương pháp giám định ADN trong xác định danh tính liệt sĩ.

Việc lấy mẫu ADN được các lực lượng chức năng thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng

Theo kế hoạch, đợt thực hành lần này tiến hành lấy mẫu đối với 37 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại nghĩa trang. Đây là những phần mộ đã được quản lý, quy tập lâu năm nhưng chưa đủ thông tin để xác định danh tính, thân nhân. Việc lấy mẫu ADN sẽ mở ra cơ hội khoa học để từng bước trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.

Từ khâu kiểm tra hồ sơ, xác định vị trí phần mộ, khai thác mẫu, niêm phong, mã hóa, bảo quản đến bàn giao mẫu.

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ gồm 2 đội lấy mẫu chuyên trách với khoảng 76 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng phối hợp liên ngành, được tổ chức chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng từ khâu kiểm tra hồ sơ, xác định vị trí phần mộ, khai thác mẫu, niêm phong, mã hóa, bảo quản đến bàn giao mẫu.

Việc lấy mẫu ADN được các lực lượng chức năng thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang cho biết, việc lựa chọn Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú làm điểm đầu tiên của tỉnh An Giang trong triển khai lấy mẫu ADN hài cốt liệt sỹ có ý nghĩa quan trọng nhằm rút kinh nghiệm toàn diện, hoàn thiện quy trình tổ chức, kỹ thuật và phối hợp liên ngành, làm cơ sở để triển khai đồng loạt trên toàn tỉnh trong thời gian tới.

Chiến dịch dự kiến lấy 15.747 mẫu ADN tại 20 nghĩa trang liệt sỹ trong toàn tỉnh. An Giang đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ vào tháng 5/2027.