English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

An táng trọng thể 34 Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Chủ Nhật, 17:15, 26/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (26/7), tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, UBND tỉnh Tuyên Quang trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 34 hài cốt liệt sĩ.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đối với những Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Dự buổi lễ có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 2, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ cùng đông đảo Nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, 34 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ, bên đồng đội. Các đại biểu, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân lần lượt dâng hương, dâng hoa, tiễn biệt các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

an tang trong the 34 anh hung liet si tai nghia trang liet si quoc gia vi xuyen hinh anh 1
Toàn cảnh Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Bang Phúc)

Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, lễ truy điệu và an táng là dịp để toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương vì nền độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Ông ôn lại những năm tháng chiến đấu ác liệt tại mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên, nơi được ví như "lò vôi thế kỷ", "ngã ba cửa tử", "thác gọi hồn". Trên từng điểm cao, từng vách đá, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu với ý chí "một tấc không đi, một ly không rời", quyết tâm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Nhiều người đã mãi mãi nằm lại nơi biên cương khi tuổi đời còn rất trẻ, đến nay vẫn chưa xác định được danh tính hoặc chưa tìm thấy hài cốt.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 34 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1 hài cốt liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

"Dẫu nhiều đồng chí vẫn chưa xác định được đầy đủ danh tính, nhưng tất cả đều có chung một tên gọi thiêng liêng: Anh hùng liệt sĩ của dân tộc Việt Nam", ông xúc động nói.

an tang trong the 34 anh hung liet si tai nghia trang liet si quoc gia vi xuyen hinh anh 2
Trong không khí trang nghiêm, 34 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ (Ảnh: Bang Phúc)

Theo ông Phan Huy Ngọc, sự hy sinh của các liệt sĩ đã góp phần viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc, làm sáng ngời phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách, người có công và tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để những người còn nằm lại nơi chiến trường sớm được trở về với đất mẹ.

"Sự hy sinh của các đồng chí là niềm đau không gì bù đắp được đối với gia đình, nhưng cũng là niềm tự hào của quê hương, đất nước và dân tộc Việt Nam. Danh dự và sự hy sinh của các đồng chí sẽ mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là ngọn lửa thiêng hun đúc lòng yêu nước cho muôn đời các thế hệ Việt Nam", ông Phan Huy Ngọc nhấn mạnh.

an tang trong the 34 anh hung liet si tai nghia trang liet si quoc gia vi xuyen hinh anh 3
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên những ngày tháng Bảy

Sau lời điếu văn, các đại biểu thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Trong âm hưởng trầm hùng của nhạc "Hồn tử sĩ", nghi thức di quan và an táng được cử hành trang trọng. Những linh cữu phủ Quốc kỳ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm tiếc thương và lòng tri ân sâu sắc của đồng đội, thân nhân và Nhân dân.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại mặt trận Vị Xuyên, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã kiên cường bám trụ với ý chí "một tấc không đi, một ly không rời", quyết tâm giữ vững từng tấc đất biên cương của Tổ quốc. Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, viết nên bản hùng ca bất tử trên mảnh đất Vị Xuyên. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được các cấp, ngành và lực lượng chức năng kiên trì thực hiện, nhằm đưa các anh trở về với đồng đội và quê hương.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ngày trở về của người lính Vị Xuyên
Ngày trở về của người lính Vị Xuyên

VOV.VN - Hơn 4 thập kỷ sau trận chiến Vị Xuyên, những cựu binh vẫn giữ lời hẹn mỗi dịp giỗ trận 12/7, 27/7. Không phải để nhắc về chiến công, họ trở về để tri ân đồng đội đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ và để nhắc nhớ rằng, hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao người lính.

Ngày trở về của người lính Vị Xuyên

Ngày trở về của người lính Vị Xuyên

VOV.VN - Hơn 4 thập kỷ sau trận chiến Vị Xuyên, những cựu binh vẫn giữ lời hẹn mỗi dịp giỗ trận 12/7, 27/7. Không phải để nhắc về chiến công, họ trở về để tri ân đồng đội đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ và để nhắc nhớ rằng, hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao người lính.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa viếng liệt sĩ tại Mặt trận Vị Xuyên
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa viếng liệt sĩ tại Mặt trận Vị Xuyên

VOV.VN - Sáng 15-7, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đã đến thắp hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ trên cao điểm 468 - xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa viếng liệt sĩ tại Mặt trận Vị Xuyên

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa viếng liệt sĩ tại Mặt trận Vị Xuyên

VOV.VN - Sáng 15-7, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đã đến thắp hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ trên cao điểm 468 - xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Tháng 7 trở về Vị Xuyên: Lời hẹn với những người nằm lại
Tháng 7 trở về Vị Xuyên: Lời hẹn với những người nằm lại

VOV.VN - Hơn 40 năm sau những trận chiến khốc liệt ở Vị Xuyên, cứ mỗi dịp 12/7, hàng nghìn cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ lại trở về chiến trường xưa, thắp nén hương tri ân đồng đội và nhắc nhớ rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao người lính đã mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi.

Tháng 7 trở về Vị Xuyên: Lời hẹn với những người nằm lại

Tháng 7 trở về Vị Xuyên: Lời hẹn với những người nằm lại

VOV.VN - Hơn 40 năm sau những trận chiến khốc liệt ở Vị Xuyên, cứ mỗi dịp 12/7, hàng nghìn cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ lại trở về chiến trường xưa, thắp nén hương tri ân đồng đội và nhắc nhớ rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao người lính đã mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục