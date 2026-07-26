An táng trọng thể 34 Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đối với những Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Dự buổi lễ có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 2, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ cùng đông đảo Nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, 34 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ, bên đồng đội. Các đại biểu, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân lần lượt dâng hương, dâng hoa, tiễn biệt các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Toàn cảnh Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Bang Phúc)

Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, lễ truy điệu và an táng là dịp để toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương vì nền độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Ông ôn lại những năm tháng chiến đấu ác liệt tại mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên, nơi được ví như "lò vôi thế kỷ", "ngã ba cửa tử", "thác gọi hồn". Trên từng điểm cao, từng vách đá, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu với ý chí "một tấc không đi, một ly không rời", quyết tâm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Nhiều người đã mãi mãi nằm lại nơi biên cương khi tuổi đời còn rất trẻ, đến nay vẫn chưa xác định được danh tính hoặc chưa tìm thấy hài cốt.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 34 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1 hài cốt liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

"Dẫu nhiều đồng chí vẫn chưa xác định được đầy đủ danh tính, nhưng tất cả đều có chung một tên gọi thiêng liêng: Anh hùng liệt sĩ của dân tộc Việt Nam", ông xúc động nói.

Trong không khí trang nghiêm, 34 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ (Ảnh: Bang Phúc)

Theo ông Phan Huy Ngọc, sự hy sinh của các liệt sĩ đã góp phần viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc, làm sáng ngời phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách, người có công và tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để những người còn nằm lại nơi chiến trường sớm được trở về với đất mẹ.

"Sự hy sinh của các đồng chí là niềm đau không gì bù đắp được đối với gia đình, nhưng cũng là niềm tự hào của quê hương, đất nước và dân tộc Việt Nam. Danh dự và sự hy sinh của các đồng chí sẽ mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là ngọn lửa thiêng hun đúc lòng yêu nước cho muôn đời các thế hệ Việt Nam", ông Phan Huy Ngọc nhấn mạnh.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên những ngày tháng Bảy

Sau lời điếu văn, các đại biểu thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Trong âm hưởng trầm hùng của nhạc "Hồn tử sĩ", nghi thức di quan và an táng được cử hành trang trọng. Những linh cữu phủ Quốc kỳ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm tiếc thương và lòng tri ân sâu sắc của đồng đội, thân nhân và Nhân dân.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại mặt trận Vị Xuyên, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã kiên cường bám trụ với ý chí "một tấc không đi, một ly không rời", quyết tâm giữ vững từng tấc đất biên cương của Tổ quốc. Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, viết nên bản hùng ca bất tử trên mảnh đất Vị Xuyên. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được các cấp, ngành và lực lượng chức năng kiên trì thực hiện, nhằm đưa các anh trở về với đồng đội và quê hương.