Ảnh: Cầu vượt nút giao An Dương trước ngày khánh thành

Đây là cây cầu vượt thứ 11 ở Hà Nội và là 1 trong 8 công trình trọng điểm cấp bách nhằm hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Cầu vượt có tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Hoàn thành sau 1 năm thi công. Cầu vượt An Dương kết nối giao thông với cầu Nhật Tân, Thăng Long góp phần rút ngắn thời gian từ sân bay Quốc tế Nội Bài về trung tâm thành phố. Trước ngày khánh thành, các đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Nhân viên Công ty công viên cây xanh Hà Nội cắt tỉa cảnh cây đảm bảo an toàn đường dẫn lên cầu phía đường Yên Phụ. Trên mặt cầu công nhân chỉnh trang hoàn thiện những chi tiết nhỏ nhất. Ga thu nước trên mặt cầu. Kỹ sư giám sát rà soát từng chi tiết nhỏ nhất. Những mối hàn cuối cùng trên thành cầu. Kiểm tra từng con ốc lan can. Trong chiều nay, cầu được dọn dẹp, phun nước rửa đường hoàn tất mọi hạng mục kịp thời cho ngày khánh thành./.

