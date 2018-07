Ảnh hưởng áp thấp, Bắc Bộ mưa lớn trên diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (25/7), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt-Trung trong đêm qua (24/7) và sáng nay (tính đến 7h ngày 25/7) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và dông trên diện rộng, một số nơi có mưa to như Than Uyên (Lai Châu) 45mm, Lào Cai 26mm, Bắc Quang (Hà Giang) 71mm, Tây Hiếu (Nghệ An) 60mm,… Lũ quét tại Mù Cang Chải năm 2017 gây thiệt hại nặng về người lẫn vật chất.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, trọng tâm mưa to tập trung ở các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu (50-100mm/ngày).

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1; riêng ở các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu: cấp 2.

Thời tiết khu vực Hà Nội: Từ chiều tối và đêm 25/7 đến ngày 26/07 có mưa, mưa rào; từ ngày 27/7 có mưa vừa, mưa to và dông.

Cảnh báo: Từ ngày 27/7, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa và có khả năng kéo dài đến đầu tháng 8.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (25/7), ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1./. Mưa chồng mưa tại vùng núi phía Bắc sẽ gây lũ quét khốc liệt hơn VOV.VN - Cơ quan Khí tượng Thủy văn dự báo, từ hôm nay (25/7), tại khu vực miền núi phía Bắc sẽ có mưa rất to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất cường độ mạnh hơn.