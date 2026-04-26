Áp lực thi vào lớp 10: Đừng để căng thẳng “cuốn trôi”

Chủ Nhật, 15:23, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2026 - 2027 ghi nhận gần 130.000 thí sinh đăng ký, tạo áp lực cạnh tranh lớn. Chuyên gia khuyến nghị học sinh giữ tâm lý ổn định, ôn tập khoa học để tránh căng thẳng kéo dài.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 có gần 130.000 thí sinh đăng ký dự thi. Con số này cho thấy mức độ cạnh tranh vào các trường công lập ngày càng gay gắt, tạo nên áp lực lớn đối với học sinh cuối cấp.

Ap luc thi vao lop 10 Dung de cang thang cuon troi hinh anh 1
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 có gần 130.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Những ngày này, học sinh lớp 9 đang bước vào giai đoạn ôn tập cao điểm. Lịch học kín từ sáng đến tối, xen kẽ giữa học chính khóa và học thêm khiến nhiều em gần như không còn thời gian nghỉ ngơi. Việc luyện đề liên tục cũng buộc các em phải tăng tốc để theo kịp tiến độ.

"Lịch học của con bây giờ thì khá là dày đặc. Ngoài giờ học trên trường thì con buổi tối còn đi học thêm, thời gian sinh hoạt của con cũng bị ngắn lại. Ờ thời gian ngủ với ăn của con thì cũng muộn hơn khi trước. Đôi lúc cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng mà dần dần cũng quên", 

"Con cảm thấy là khá là áp lực và căng thẳng khi mà số à xuất dự kỳ thi vào 10 tăng lên khá nhiều nên là ờ kỳ thi sẽ gây áp lực nhiều cho con trong thời gian này", một số em học sinh cho biết.

Không chỉ học sinh, các nhà trường và giáo viên cũng đang nỗ lực đồng hành để giúp các em vượt qua giai đoạn “nước rút”. Nhiều cơ sở giáo dục đã xây dựng kế hoạch ôn tập khoa học, phân bổ thời gian hợp lý và tổ chức luyện đề theo từng nhóm năng lực.

Cô Trần Thu Hương, Giáo viên Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội: "Kỳ thi vào 10 thì luôn luôn là rất rất là căng thẳng. Vì vậy trong quá trình ôn tập thì chúng tôi ưu tiên giúp học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản, từ đó tạo cái nền tảng tốt. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phân nhóm học sinh theo năng lực và giao bài tập phù hợp với từng nhóm. Quá trình luyện đề chúng tôi cũng củng cố lại kiến thức và rèn luyện thêm kỹ năng cho các con và đặc biệt là sửa các lỗi sai. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải bình ổn tâm lý cho các em".

Ở giai đoạn quyết định này, việc giữ vững tâm lý, đảm bảo sức khỏe và xây dựng phương pháp ôn tập hiệu quả là yếu tố then chốt giúp học sinh đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, sự đồng hành, chia sẻ từ gia đình và nhà trường chính là điểm tựa quan trọng để các em tự tin bước vào kỳ thi.

z6909318445344_e74cb7895e0a2144fa2b1eb265082e4d.jpg

Hà Nội cấm trường THPT tư thục thi riêng vào lớp 10: Giảm áp lực hay thu hẹp cơ hội?

VOV.VN - Chủ trương bỏ thi tuyển riêng tại các trường THPT tư thục được kỳ vọng giảm áp lực và tăng tính công bằng cho học sinh. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều trường đã tổ chức khảo sát, phỏng vấn từ sớm, không ít phụ huynh băn khoăn: áp lực thi cử có thực sự giảm hay cơ hội vào lớp 10 lại đang bị thu hẹp?

Lê Thu/VOV1
Tin liên quan

