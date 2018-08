Áp thấp nhiệt đới gây mưa to đến rất to ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

VOV.VN - Từ đêm ngày 13/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nhiệt đới nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to.