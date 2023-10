Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, có xu hướng mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 18/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía Tây Tây Bắc, cách đất liền khu vực Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10km/h.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới (trong 24 đến 48 giờ tới):

Cảnh báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau có khả năng đổi hướng di chuyển Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu dần.

Do tác động của bão, vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Ở khu vực vịnh Bắc Bộ từ gần sáng và ngày 19/10 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng biển vịnh Bắc Bộ từ gần sáng và ngày 19/10 sóng biển tăng cao 2,0-4,0m.

Từ ngày 18/10 đến sáng 19/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa to đến rất to; khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ đêm 19/10, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; mưa lớn trên khu vực Trung Trung Bộ giảm dần.