Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông, miền Trung mưa lớn trên 250mm

Áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng sớm 12/9, áp thấp nhiệt đới đã hình thành trên vùng biển phía Tây Nam đặc khu Hoàng Sa sau khi vùng áp thấp tại khu vực này mạnh lên. Áp thấp nhiệt đới hôm nay có sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Hướng đi dự kiến của Áp thấp nhiệt đới

Diễn biến của áp thấp nhiệt đới đang được cơ quan khí tượng theo dõi chặt chẽ do hệ thống thời tiết này có khả năng gây gió mạnh, sóng lớn trên biển và tác động đến thời tiết khu vực miền Trung.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và khu vực phía Tây Hoàng Sa được cảnh báo có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển tại các khu vực này cao 2-4m, biển động. Mức độ rủi ro thiên tai trên biển được xác định ở cấp 3.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các phương tiện đang hoạt động trên biển cần thường xuyên cập nhật thông tin về áp thấp nhiệt đới, chủ động phòng tránh khu vực có thời tiết nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Miền Trung mưa lớn, có nơi trên 250mm

Không chỉ gây thời tiết nguy hiểm trên biển, áp thấp nhiệt đới ngày 12/9 còn gây mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành miền Trung. Trong ngày hôm nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị được dự báo có mưa lớn. Trong đó, khu vực Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi là trọng tâm mưa.

Đáng chú ý, lượng mưa tại một số nơi có thể trên 250mm, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và các khu vực có hệ thống thoát nước kém. Mưa lớn kéo dài cũng có thể khiến mực nước trên các sông suối tăng nhanh, gây ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia đã phát cảnh báo về áp thấp nhiệt đới, mưa lớn và nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã vùng núi. Người dân tại các khu vực miền núi, đặc biệt những nơi có địa hình dốc, gần sông suối, cần chủ động theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết và sẵn sàng phương án ứng phó khi có tình huống nguy hiểm.

Trong thời gian mưa lớn, người dân cần hạn chế đi qua ngầm tràn, khu vực ven sông suối và những vị trí có nguy cơ sạt lở. Chính quyền địa phương cần rà soát các khu vực xung yếu, chủ động phương án sơ tán người dân khi cần thiết.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới hôm nay và tình hình mưa lớn tại miền Trung để đưa ra các bản tin cảnh báo tiếp theo. Người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết chính thống, đặc biệt tại các khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, nơi đang có nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.