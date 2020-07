Ba mẹ 2 bé Song Nhi: Bằng mọi giá để mang các con đến với thế giới này

Sau ca mổ kéo dài, hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đã ổn định về sức khỏe. Ba mẹ Song Nhi đã được vào ngắm nhìn con trong hình hài nguyên vẹn sau khi tách rời nhau như mong ước bao lâu nay. Để có được kết quả ngày hôm nay, đó là sự đánh đổi bằng mọi giá để giữ con lại, quyết tâm mang con đến với thế giới này.

Ba mẹ Song Nhi chờ đợi cuộc phẫu thuật trong niềm tin mãnh liệt (BVCC).



Người mẹ kiên định giữ song thai dính

Hơn một năm trước, khi siêu âm cho thai phụ Trần Thị Hồng Thúy (26 tuổi, ngụ TPHCM), mang thai 14 tuần 6 ngày, Thạc sĩ – Bác sĩ Nguyễn Đình Vũ, Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh Viện Hùng Vương phát hiện ra song thai dính. Đây không phải là trường hợp hiếm gặp trong quá trình siêu âm cho sản phụ hàng chục năm công tác trong nghề.

Thế nhưng, ấn tượng sâu sắc với bác sĩ Vũ là ánh mắt kiên định đầy nghị lực của người mẹ, quyết tâm không chấm dứt thai kỳ. Vì ấn tượng đặc biệt đó, bác sĩ Vũ đã chia sẻ bức ảnh siêu âm tiền sản của các bé với lời nhắn nhủ “Để con nói cho các bạn nghe, tụi con sẽ được sinh ra bởi lòng can trường của cha mẹ con”.

Bác sĩ tại BV Hùng Vương nhìn lại tư liệu hình ảnh siêu âm của Song Nhi thời thai kỳ.



"Khi thai kỳ được 22 tuần, tôi cũng tư vấn cho bệnh nhân là trường hợp này sinh ra rất khó, có muốn tiếp tục thai kỳ hay không. Bởi vì sẽ khó khăn trong giai đoạn mổ, mất nhiều thời gian chăm sóc trong thai kỳ nhưng chưa chắc sau mình sẽ giữ được. Những lần nói chuyện như vậy, sản phụ này cũng ít nói nhưng đều quyết định sẽ giữ thai nhi lại"- BS Nguyễn Đình Vũ cho biết.

Với tình yêu mãnh liệt đối với con, quyết tâm giữ con lại dù hình hài ra sao, thai phụ rất chăm chỉ đi thăm khám, siêu âm và mỗi lần đều hỏi rất kỹ. Đến tuần thứ 30, thai phụ được cho nhập viện. Hai em bé lúc này cùng chung một bánh nhau, một buồng ối, dính nhau vùng bụng chậu, trong đó có một bé có tình trạng suy tim. Đáng nói là thai bị chậm tăng trưởng trong tử cung, cả hai bé đều nhỏ hơn với tuổi thai, nguy cơ tử vong sẽ tăng dần theo mức độ suy dinh dưỡng.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Anh Phương, Phó Khoa Sản bệnh, Bệnh viện Hùng Vương cho biết, trong thời gian nằm viện, hai vợ chồng chị Thúy rất quan tâm đến sức khỏe của con. Để chuẩn bị sẵn sàng cho việc mổ, các bác sĩ ở Bệnh viện Hùng Vương cũng đã liên tục hội chẩn với Bệnh viện Nhi đồng TPHCM.

Hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi trước cuộc đại phẫu định mệnh (Ảnh Facebook chị T.)



Quá trình dưỡng thai đến 33 tuần rưỡi, tình trạng hai bé ngày một xấu đi. Tình trạng suy tim của một bé càng nghiêm trọng hơn, nếu không can thiệp sớm sẽ có diễn biến xấu. Nếu một bé tử vong sẽ không giữ được tính mạng của bé còn lại. Các bác sĩ quyết định đưa hai bé ra ngoài với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cả hai bệnh viện. Quá trình mổ bắt con cũng diễn ra khó khăn do thai phụ mang song thai nhưng bị dính nhau thành một khối, việc đưa các bé ra an toàn là một bài toán nan giải. Ngay sau khi vừa được mổ ra ngoài, các bé đã được đưa vào lồng kính và được hỗ trợ hô hấp, nhanh chóng đưa lên Bệnh viện Nhi đồng TPHCM.

"Hơn 20 năm trong nghề, ca song thai dính này quả thực là ca đặc biệt, đó chính là nhờ sự dũng cảm của ba mẹ đã dưỡng thai. Song thai dính phát hiện lúc thai còn nhỏ cũng thấy nhiều, nhưng số vợ chồng dưỡng thai đến tuổi thai lớn để mổ sinh thì rất ít"- Bác sĩ Phương kể lại.

Món quà thiêng liêng của tạo hóa



Sau khi được bác sĩ thông tin thai nhi bị dính liền nhau, có nhiều dị tật, cơ hội sống sót vô cùng khó khăn, vợ chồng chị Thúy rất sốc. Nhiều đêm dài trằn trọc, ba mẹ Song Nhi đã ôm nhau khóc rất nhiều. Thế nhưng, nghị lực để vợ chồng chị Thúy quyết định cùng nhau giữ song thai, chăm sóc nuôi dưỡng đến khi các bé chào đời, đến với cuộc sống của ba mẹ, chính là quan niệm con cái là món quà thiêng liêng nhất của đấng tạo hóa ban tặng, là kết tinh của tình yêu cả hai vợ chồng. Vì vậy, dù bất cứ giá nào, cũng phải giữ con ở lại.

"Đó là con của mình, tạo hóa của trời cho. Mình không thể nào tước đi cuộc sống của các con được. Hai vợ chồng cũng an ủi nhau tiếp tục đi với bé, chăm sóc bé xem như thế nào. Còn nếu có chuyện gì không may xảy ra thì hai vợ chồng, gia đình cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước" - anh Hoàng Anh, ba của Trúc Nhi – Diệu Nhi cho biết.

Trong 20 năm, BS Anh Phương chưa gặp trường hợp song thai dính liền được nuôi dưỡng để mổ sinh.

Sau hơn 13 tháng được chăm sóc sau sinh, từ cặp trẻ sơ sinh chỉ 3,2kg, hai bé đã lớn khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn cho một cuộc đại phẫu, mở ra một cuộc đời mới. Ngày 15/7, gần 100 y bác sĩ, các chuyên gia đầu ngành đã miệt mài hơn 12 giờ đồng hồ để tách dính 2 bé ra và tạo hình lại cho mỗi bé có một hình hài đầy đủ như người bình thường. Hơn ai hết, người mẹ mang nặng đẻ đau đã vỡ òa trong nước mắt khi nhìn thấy hình hài mới của 2 con.

"Khi mà biết được khoảnh khắc 2 bé đã tách rời nhau tôi rất vui. Niềm vui ấy không biết diễn tả như thế nào. Bởi đó là giây phút mà gia đình đã chờ đợi từ rất lâu. Khi tách được 2 bé ra mà tình hình sức khỏe 2 bé ổn định thì chúng tôi cũng yên tâm".

Phía trước còn muôn vàn khó khăn mà 2 bé Trúc Nhi – Diệu Nhi phải đối mặt, nhưng đến thời điểm này, có thể khẳng định rằng, “lần sinh thứ hai" này của Song Nhi không chỉ nhờ vào tài năng của các bác sĩ mà còn là cả sự can trường, dũng cảm và tình yêu con mãnh liệt của đấng sinh thành. Mang theo tình yêu đó, Song Nhi tiếp tục bước vào hành trình hồi phục và hoàn thiện cơ thể - một hành trình rất dài để thay đổi số phận trong tương lai./.