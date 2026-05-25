Bắc Bộ chuẩn bị đón "cơn mưa vàng" hạ nhiệt trong những ngày tới

Thứ Hai, 10:53, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau nhiều ngày chìm trong nắng nóng gay gắt như “chảo lửa”, Bắc Bộ sắp bước vào giai đoạn hạ nhiệt khi mưa dông gia tăng từ ngày 28/5. Cơ quan khí tượng nhận định đây sẽ là đợt “mưa vàng” giúp chấm dứt nắng nóng diện rộng, mang lại cảm giác dễ chịu cho người dân.

Những ngày cuối tháng 5, người dân Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao ngột ngạt, nhiều nơi ngoài trời như “chảo lửa”. Cụ thể, theo ghi nhận thực tế nhiều nơi nhiệt độ vượt quá 40 độ C, đỉnh điểm, nhiệt độ mặt đường có thời điểm lên tới 52 độ C. 

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia) 

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia) cho biết: "Đợt nắng nóng gay gắt lần này có thể nói là gay gắt nhất từ đầu năm đến nay. Đợt nắng nóng diện rộng sẽ duy trì ở Bắc Bộ đến ngày 27/5 sau đó hạ nhiệt. Còn ở Trung Bộ sẽ giảm nhiệt dần sau đó một ngày".

Theo đó, từ ngày 28/5 trở đi, mưa dông xuất hiện nhiều hơn ở Bắc Bộ, giúp nền nhiệt giảm đáng kể và chính thức kết thúc đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây nên tình trạng oi bức còn duy trì thêm vài ngày nữa. Dù vậy, cường độ nắng nóng được dự báo sẽ giảm dần từ ngày 28/5.

Đáng chú ý, từ ngày 29/5, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục suy yếu khiến phạm vi nắng nóng thu hẹp dần, chủ yếu còn xuất hiện từ Nghệ An đến phía Đông Gia Lai. Đến ngày 30/5, nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ được dự báo sẽ chấm dứt hoàn toàn.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, việc mưa dông xuất hiện liên tiếp ở Bắc Bộ trong những ngày cuối tháng 5 không chỉ giúp giảm nhiệt mà còn cải thiện đáng kể tình trạng khô nóng kéo dài. Tuy nhiên, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm vừa qua, nhiều địa phương ghi nhận mức nhiệt ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C. Tại các đô thị lớn, hiệu ứng bê tông và mật độ phương tiện dày đặc khiến cảm giác thực tế còn nóng hơn nhiều so với nhiệt độ đo được.

Thời tiết khắc nghiệt không chỉ ảnh hưởng sinh hoạt thường ngày mà còn kéo theo nguy cơ mất nước, sốc nhiệt, cháy nổ thiết bị điện và gia tăng nhu cầu sử dụng điện trên diện rộng. Các bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào khung giờ từ 11h đến 16h, bổ sung đủ nước và chú ý bảo vệ sức khỏe, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ.

Dù nắng nóng sắp kết thúc, giới chuyên gia cảnh báo thời tiết trong giai đoạn chuyển mùa vẫn còn diễn biến khó lường. Người dân nên thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo để chủ động ứng phó với mưa dông và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra bất ngờ.

Văn Ngân/VOV.VN
