Thời tiết hôm nay 25/5: Hà Nội và Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi vượt 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 24 đến ngày 26/5, nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều nơi nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm, các khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông Nam Bộ chiều tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi có dông. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 24, ngày 25/5

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 37-40 độ, có nơi trên 40 độ; phía Nam 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng miền Đông 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.