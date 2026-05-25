  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thời tiết hôm nay 25/5: Hà Nội và Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi vượt 39 độ C

Thứ Hai, 05:40, 25/05/2026
VOV.VN - Hôm nay 25/5, Hà Nội và nhiều địa phương ở Bắc Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội phổ biến 37-39 độ C, một số nơi trên 39 độ C; khu vực Đông Bắc Bộ cũng ghi nhận mức nhiệt tương tự.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 24 đến ngày 26/5, nắng nóng tiếp tục diễn ra trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều nơi nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm, các khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông Nam Bộ chiều tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi có dông. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 24, ngày 25/5

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 37-40 độ, có nơi trên 40 độ; phía Nam 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng miền Đông 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

soc_nhiet.jpg

Nắng nóng kéo dài: Uống nước thế nào để tránh sốc nhiệt?

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài khiến cơ thể dễ mất nước, mệt mỏi và tăng nguy cơ sốc nhiệt. Các chuyên gia khuyến cáo, bên cạnh việc uống đủ nước, người dân cần bù nước đúng cách, nghỉ ngơi hợp lý và nhận biết sớm dấu hiệu bất thường để bảo vệ sức khỏe trong thời tiết oi bức.

 

Nắng nóng tiếp diễn trên diện rộng, nhiều khu vực vượt 38 độ C
Bắc Bộ và Trung Bộ chuẩn bị hứng chịu nắng nóng gay gắt, có nơi lên trên 40 độ C

VOV.VN - Từ ngày 22/5 đến 27/5, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có thể phải hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, nền nhiệt thực tế ngoài trời có nơi lên trên 40 độ C, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe khi tiếp xúc trực tiếp ngoài trời.

Nắng nóng kéo dài, nhiều bệnh lý nguy hiểm vào mùa

VOV.VN - Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga, Bộ Quốc phòng cho biết, nắng nóng kéo dài tác động đồng thời lên nhiều cơ quan trong cơ thể và môi trường sống, khiến nhiều nhóm bệnh cùng tăng trong một thời gian ngắn, trong đó có các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, sốc nhiệt, tiêu chảy, bệnh hô hấp...

